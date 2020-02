«Io voglio rispondere perché ho la coscienza pulita». Giuseppe Graviano, imputato nel processo reggino 'Ndrangheta stragista, conferma ancora una volta di voler ascoltare tutte le domande che gli verranno rivolte. Quelle del suo legale però, l'avvocato Giuseppe Aloisio, devono per forza essere rinviate, in parte, alle prossime udienze. Perché il boss di Brancaccio, detenuto a Terni, non ha ancora avuto la possibilità di leggere le trascrizioni di alcune sue intercettazioni. Non si capisce come sia stato più facile in regime di 41bis fare entrare, all'epoca, la moglie nella sua cella e farla rimanere con lui il tempo necessario per concepire un figlio, mentre non si riesce, da settimane, a fargli arrivare trascrizioni e dischetti delle sue conversazioni con un altro detenuto, Umberto Adinolfi, intercettate in carcere. Dialoghi su cui vertono moltissime domande del processo.