Una presentazione sobria, per pochi, di fronte al teatro Politeama, per Franco Miceli , candidato sindaco su cui sono confluite le preferenze del centrosinistra unito. Un simbolo molto schematico, con ampio spazio dedicato alla scritta Progetto Palermo , poggiato su un cavalletto da pittore sporco ancora di colori, ma ancora nessun nome . «Questa lista raccoglierà tante esperienze di persone valide che potranno dare un contributo importante alla città - dice Miceli - La parola progetto è a me congeniale . Il lavoro degli architetti è realizzare progetti anzitutto per i committenti, che in questo caso sono i cittadini di Palermo, ma anche per tutta la comunità, per costruire delle opere che portino giovamento a tutti».

Un progetto che, garantisce il candidato, non avrà tempi di realizzazione biblici e poche varianti «purché apportino dei sostanziali miglioramenti all'opera». E che si baserà soprattutto sull'idea del decentramento. «I miei primi collaboratori - continua Miceli - saranno i presidenti delle circoscrizioni. In passato tutti hanno parlato di decentramento, ma le tante proposte sono rimaste a giacere nei cassetti. In questo caso però non è uno dei dieci, venti punti del programma di un candidato, è la base, la prima cosa fondamentale». Un'opera non semplice, visto che l'implemento dei poteri delle circoscrizioni non sta al sindaco o alla giunta, ma deve per necessità passare dal Consiglio comunale. «Per questo contiamo di avere una larga maggioranza in Consiglio - aggiunge il candidato del centrosinistra - E questa lista ci potrà dare una grossa mano».

A margine della presentazione anche qualche parola su quello che si presenta come un avversario agguerrito per la poltrona di sindaco, Roberto Lagalla. «Ho grande rispetto per Lagalla e per le sue competenze - dice Miceli - Ma anche se dice il contrario, non possiamo considerare la sua come una candidatura civica. Non dimentichiamo che fino a pochi giorni fa era assessore di uno dei peggiori governi regionali della storia della Sicilia. La connotazione politica ce l'ha per forza».