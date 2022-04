Nove gol nel giro di cinque giorni. Dopo il Taranto, sconfitto per 5-2 , è l'Az Picerno , la squadra ripescata la scorsa estate in seguito alla rinuncia del Gozzano, a sperimentare sulla propria pelle l'efficacia del Palermo in casa . Una squadra diversa da quella che si esprime lontano dalle mura amiche e che al Barbera, dove non perde dal 7 marzo 2021, continua a viaggiare con grande velocità. Dopo il successo di mercoledì, i rosanero non hanno tolto il piede dall'acceleratore e trascinati da un super Brunori autore di una doppietta e salito a quota 23 reti in questo campionato, con il punteggio di 4-0 si sono imposti su un Picerno insidioso. E anche in fiducia dopo la vittoria interna in rimonta per 3-2 contro il Campobasso che ha legittimato la speranza dei rossoblù di ambire a qualcosa in più di una tranquilla salvezza, obiettivo prefissato all’inizio della stagione.

Gli uomini guidati da Leonardo Colucci hanno retto l'urto nel primo tempo, fino a quando sono riusciti con una certa densità in mezzo al campo a inaridire le fonti di gioco dei padroni di casa. Ma nel momento in cui il Palermo ha iniziato a giocare il match, sull'uno contro uno l'ago della bilancia si è spostato. «Siamo molto contenti per questa vittoria e vedere che in partita riusciamo ad applicare tutto ciò che proviamo durante gli allenamenti è davvero una gioia immensa - ha ammesso il tecnico Mauro Nardini che ancora una volta ha sostituito il titolare Silvio Baldini costretto ai box a causa della recente positività al Covid - e sono molto felice per il mister perché so quanto tiene alla squadra, al lavoro sul campo e a questa città».

«Una vittoria importante (grazie alla quale i rosa si sono avvicinati al secondo posto in classifica in virtù della sconfitta interna del Catanzaro contro il Monterosi, ndr) e molto utile anche in termini di autostima», ha detto Nardini. Un'iniezione di fiducia in vista delle ultime tre gare della regular season: «Sono partite che si preparano da sole dal punto di vista degli stimoli - ha aggiunto il tecnico - e se non succede questo significa che non abbiamo capito nulla».

Obiettivo che non è più utopia se Brunori (assist-man in occasione del 3-0 firmato Floriano) continua a segnare con questa continuità e Soleri dimostra ogni volta di essere un giocatore determinante a partita in corso: «Sono felice innanzitutto di essere arrivato in doppia cifra, un obiettivo che mi ero posto quando sono arrivato a Palermo - ha commentato Soleri - Ho segnato finora solo da subentrato ma credo che sia una casualità. Voglio lasciare il segno anche quando gioco dall'inizio e spero di sfatare presto questo tabù». Anche se siglata entrando a gara in corso, la rete di oggi da oltre 40 metri merita comunque la copertina: «Avevo visto che il portiere giocava un po' lontano dai pali - ha cocluso l'attaccante - è stato un gesto istintivo e sono contento di avere realizzato questo gol. Che dedico alla mia ragazza e alla mia famiglia».