Il Palermo continua a viaggiare sulle montagne russe, a seguire un percorso scandito con regolarità da continue discese e salite. Il precedente contro la Turris fa giurisprudenza: dopo una pesante sconfitta a Foggia i rosanero si sono riscattati immediatamente vincendo in casa contro i campani per 5-0. La manita rifilata oggi al Taranto (5-2) allo stadio Renzo Barbera nel recupero della ventiduesima giornata del girone C è da questo punto di vista una specie di déjà-vu e rientra nella psicologia di una squadra come quella rosanero che è in grado di stupire sia nel bene che nel male. E che, nel caso specifico, dopo tre pareggi di fila contro squadre impelagate nei bassifondi della classifica ha saputo rialzare la china riprendendo il filo con la vittoria interrotto ad Avellino.

Un percorso da montagne russe? Con la complicità di un Taranto in condizioni fisiche non brillanti a causa dei recenti casi di positività riscontrati in molti membri della squadra e ancora a secco di successi in questo 2022 nel quale sta rovinando il lavoro costruito nel girone d’andata, il Palermo è salito volentieri sulla giostra. Quella del gol. I rosanero hanno premuto il bottone con la rete-lampo di Luperini e, sfruttando le defaillances di un avversario coraggioso ma ingenuo nell’impostazione della partita contro una squadra che fa del binomio recupero palla-ripartenze il suo cavallo di battaglia, si sono divertiti creando le condizioni per una gara in discesa.

Impreziosita da un altro gol di Luperini (tiro deviato) dopo l’acuto dell’ex di turno Di Gennaro che aveva accorciato le distanze sul parziale di 3-0 per i padroni di casa, e da una doppietta del solito Brunori (autore del secondo e terzo gol prima con un guizzo da bomber sugli sviluppi di un’azione rifinita sull’out di destra da Accardi e Valente e poi con un tiro angolato dopo una deviazione del portiere in seguito ad una conclusione di Floriano) arrivato a quota 21 reti in questo campionato. Al tramonto del match, andato in archivio con la seconda rete dei pugliesi che è un autogol casuale di Lancini sugli sviluppi di una punizione, spazio anche per la quinta marcatura firmata Soleri, letale ancora una volta entrando a partita in corso. Leitmotiv di un Palermo che in virtù di questo successo si è portato a -2 dal terzo posto e che dopo il pari esterno con la Paganese mal digerito dalla tifoseria può preparare con un po’ più di serenità il rush finale prima della disputa dei playoff.

«È una vittoria che serve ad allontanare un po’ l’aria di negatività che si era creata dopo i tre pareggi consecutivi contro Andria, Potenza e Paganese - ha spiegato nel post-partita il tecnico Mauro Nardini, vice di Baldini bloccato a casa dopo essere risultato positivo al Covid - è stato un periodo buio ma la squadra è stata brava a reagire dimostrando di essere un grande gruppo. Con dei valori importanti. Differenza di rendimento tra casa e trasferta? Ad Avellino abbiamo fatto vedere che il Palermo è una squadra con una logica e continuiamo a lavorare per dimostrare che anche fuori casa abbiamo i mezzi per fare ciò che ci riesce tra le mura amiche. Ho giocato ventidue anni a calcio e poi ho intrapreso carriera di allenatore e dico che ci sta di subire la contestazione della tifoseria quando non arrivano i risultati ma proprio per questo sono contento della vittoria odierna perché il gruppo è riuscito a non farsi condizionare e centrare l’obiettivo che ci eravamo prefissati prima di questo match, ottenere i tre punti vincendo bene». Senza il tecnico titolare, Nardini si è potuto ritagliare una fetta di visibilità: «Ho provato grandi emozioni perché per un professionista è troppo bello potersi misurare in uno stadio come questo e mi fa piacere, sul piano statistico, il fatto che in occasione della mia presenza in panchina come primo allenatore, cosa successa anche a Brescello con Marco Osio e a Carrara un paio di volte con Baldini, la squadra vince. Detto questo, mi dispiace che il mister abbia contratto il virus e gli dedico la vittoria».

Gli fa eco, a questo proposito, il difensore Andrea Accardi: «Il successo è per il mister che per noi è un fratello maggiore, come un padre. Mi è dispiaciuto il suo recente sfogo perché lui è un uomo vero, un uomo di calcio che vive questa realtà a 360 gradi e ho visto cosa ha provato ma nello stesso tempo le parole pronunciate nei miei confronti (Baldini ha detto che Accardi deve essere preso come esempio dal gruppo per attaccamento alla maglia, ndr) non possono che farmi piacere». Dopo tre risultati deludenti il successo con il Taranto rappresenta una bella boccata di ossigeno: «Sappiamo che il pubblico può essere un’arma a nostra favore ma è inutile fare appelli. Tocca a noi cercare di riportare i tifosi dalla nostra parte cercando di ottenere più vittorie possibili e dando il massimo per riuscirci. Siamo davvero un bel gruppo, una gande famiglia, e abbiamo le qualità per portare di nuovo la gente con noi».