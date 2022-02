Mortificante. E’ un esercizio molto complicato trovare altri aggettivi per “qualificare” la performance del Palermo sconfitto 4-1 a Foggia nel match valido per la ventisettesima giornata del girone C. Ci sono modi e modi di perdere ma i rosanero hanno 'scelto' il peggiore avendo steccato sia in campo, come dimostra il punteggio, sia fuori sul piano etico considerando che la compagine guidata da Baldini avrebbe certamente fatto una bella figura se subito dopo l’1-1 realizzato nel primo tempo da Brunori a porta sguarnita con il portiere Volpe (poi uscito in lacrime) fermo al centro dell’area in quanto infortunato avesse restituito il gol agli avversari. Eccessivo puntare il dito contro l’attaccante, a segno per la quarta gara consecutiva e salito a quota 13 reti in questo campionato, perché in occasione del tiro non si è accorto del problema accusato dall’estremo difensore ma certamente avrebbe potuto fare di più il tecnico Baldini dalla panchina. Che ha perso un’occasione per dare una grande lezione di sportività. Una sconfitta nella sconfitta per il tecnico toscano che, come ha dimostrato il triplo cambio al 37’ del primo tempo (in campo Crivello, De Rose e Soleri al posto rispettivamente di Felici, Odjer e l’ex di turno Floriano), al di là del modulo scelto (il 3-4-2-1) ha sbagliato formazione iniziale nell’ambito di una partita in cui è andato palesemente in confusione al pari di una squadra che soprattutto in fase difensiva ha evidenziato gravi lacune.

Mortificante. E’ un esercizio molto complicato trovare altri aggettivi per “qualificare” la performance del Palermo sconfitto 4-1 a Foggia nel match valido per la ventisettesima giornata del girone C. Ci sono modi e modi di perdere ma i rosanero hanno 'scelto' il peggiore avendo steccato sia in campo, come dimostra il punteggio, sia fuori sul piano etico considerando che la compagine guidata da Baldini avrebbe certamente fatto una bella figura se subito dopo l’1-1 realizzato nel primo tempo da Brunori a porta sguarnita con il portiere Volpe (poi uscito in lacrime) fermo al centro dell’area in quanto infortunato avesse restituito il gol agli avversari. Eccessivo puntare il dito contro l’attaccante, a segno per la quarta gara consecutiva e salito a quota 13 reti in questo campionato, perché in occasione del tiro non si è accorto del problema accusato dall’estremo difensore ma certamente avrebbe potuto fare di più il tecnico Baldini dalla panchina. Che ha perso un’occasione per dare una grande lezione di sportività. Una sconfitta nella sconfitta per il tecnico toscano che, come ha dimostrato il triplo cambio al 37’ del primo tempo (in campo Crivello, De Rose e Soleri al posto rispettivamente di Felici, Odjer e l’ex di turno Floriano), al di là del modulo scelto (il 3-4-2-1) ha sbagliato formazione iniziale nell’ambito di una partita in cui è andato palesemente in confusione al pari di una squadra che soprattutto in fase difensiva ha evidenziato gravi lacune.

«Se c’è un colpevole quello sono io – ha ribadito più volte l’allenatore toscano nel post-partita – vi chiedo di non addossare colpe ai giocatori perché l’unico responsabile sono io ed è giusto che sia a metterci la faccia soprattutto in questo genere di situazioni. Questa sconfitta deve servirci da insegnamento in merito al modo in cui vanno interpretate le partite. Noi eravamo bellini, loro molto concreti. Santana ha detto che il Foggia ha avuto più voglia di noi? Non è una questione di voglia ma di mentalità. Il Foggia è stato molto più determinato di noi e rispetto a noi ha avuto il merito di concretizzare le palle gol costruite». Il ko non lascia attenuanti ma Baldini riesce ugualmente a individuare delle note positive: «Credo che non ci sia una differenza di tre gol tra noi e loro. La differenza è stata, ripeto, in termini di determinazione e concretezza. E analizzando la gara devo anche dire che ho visto pure dei segnali molto incoraggianti perché nonostante la serata storta siamo comunque riusciti a creare diverse situazioni da gol importanti. Peccato solo non avere segnato il secondo o terzo gol perché magari la percezione della sconfitta sarebbe stata differente». Ha fatto discutere la modalità in cui è nato il momentaneo 1-1 di Brunori: «Ma quell’azione non ci è stata regalata – ha dichiarato Baldini – non è stato bello ma non capisco cosa avremmo dovuto fare. Per quanto riguarda i giocatori, sono tutti ragazzi per bene e sono molto amareggiati per questa sconfitta ma, proprio perché ho imparato a conoscerli, sono convinto che sabato faranno una grande partita».



Ha voglia di voltare subito pagina anche Matteo Brunori, al sesto gol in quattro partite: «E’ una sconfitta pesante e se vogliamo puntare in alto in chiave playoff queste cose non devono più accadere. Dobbiamo migliorare e continuare a seguire il mister con l’obiettivo di raggiungere alla fine del campionato la migliore posizione possibile nella griglia dei playoff. Il mio gol? Sono contento ma preferirei parlare della squadra. E’ una sconfitta che fa male ma che secondo me non meritavamo con queste proporzioni numeriche dato che avremmo potuto segnare più di un gol. Ho segnato con il portiere infortunato? Non potevo buttare fuori il pallone come chiedevano loro anche perché a parti invertite loro non l’avrebbero fatto. Spero che il portiere non abbia nulla di grave, non mi sono accorto che fosse infortunato. Ho solo visto la porta vuota e ho tirato».