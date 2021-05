Un video con le immagini degli ultimi istanti di vita di Roberta Siragusa, la ragazza di 18 anni bruciata viva a gennaio scorso a Caccamo, è stato depositato durante l'incidente probatorio davanti al gip di Termini Imerese. Nel video, ripreso dalle telecamere di sicurezza di un'attività commerciale, si vedrebbe un uomo che butta benzina e incendia una persona nei pressi del campo sportivo della cittadina del Palermitano.

L'unico imputato resta l'ex fidanzato della giovane Pietro Morreale, accusato di omicidio aggravato e occultamento di cadavere. Intanto, nel corso delle prime fasi dell'iter giudiziario è arrivata anche la perizia da parte del medico legale, secondo cui la morte sarebbe sopraggiunta per un arresto cardiocircolatorio e respiratorio per il grave stato di shock causato dalle estese ustioni al capo, al tronco e agli arti superiori, come reso noto dai legali della famiglia Siragusa, Sergio Burgio e Giuseppe Canzone al termine dell'incidente probatorio.

Secondo la ricostruzione dei periti, la ragazza sarebbe stata colpita, poi cosparsa di liquido infiammabile e, infine, bruciata. Dai riscontri, infatti, si è potuta escludere l'ipotesi del suicidio o della morte accidentale. Secondo i legali, il video, mostrato in aula alla presenza della famiglia della vittima, deporrebbe a sfavore dell'imputato, del quale si riconoscerebbe l'auto.