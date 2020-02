Il Coronavirus sbarca in Sicilia. A Palermo probabilmente il primo caso di Coronavirus: si tratta di una donna bergamasca arrivata in città con un gruppo di amici prima che in Lombardia scoppiasse l'emergenza. La turista aveva accusato sintomi influenzali e sottoposta al test del tampone faringeo è risultata positiva al nCov-2019. La donna si trova ricoverata in sicurezza all'ospedale Cervello, insieme a lei è tenuto sotto osservazione anche il marito.