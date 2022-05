Avanti con il brivido. Remake di un film già visto al Barbera nove giorni fa . Lo scorso 12 maggio era stata la Triestina a fare tremare il Palermo, dopo poco più di una settimana la paura in casa rosanero ha invece il volto della Virtus Entella. Alla mezzora del secondo tempo del match valido per il ritorno del secondo turno nazionale dei playoff erano i liguri, in vantaggio 2-0 grazie ai gol di Merkaj su rigore al 14’ e Karic al 26’, in possesso del biglietto per le Final Four. Nel segmento finale della partita, invece, ci hanno pensato Soleri (determinante ancora una volta in qualità di subentrato l’attaccante classe ’97 a segno con un diagonale da posizione defilata) e Fella ad evitare la doccia gelata e a spostare l’asse della qualificazione definitivamente dalla parte dei padroni di casa. Che possono e devono giustamente esultare per il passaggio in semifinale (l’avversaria sarà la Feralpisalò che ha eliminato la Reggiana) ma che nello stesso tempo, al netto di alcuni episodi che nel primo tempo avrebbero potuto incanalare la sfida sui propri binari, dovrebbero riflettere sul fatto che la squadra ancora una volta ha dovuto faticare prima di sfruttare l’inerzia positiva alimentata dalla spinta dei 33 mila (nuovo record stagionale in C) presenti sugli spalti.

«Senza il pubblico saremmo usciti – ha sottolineato nel post-gara il tecnico Silvio Baldini ribadendo il concetto espresso al termine del match casalingo con la Triestina – se la gente viene e al posto di fischiare ti incita perché sa che possiamo farcela poi finisce come è andata a finire». Cioè con un 2-2 che, al culmine di una gara caratterizzata da un’altalena di emozioni, vale la qualificazione alle semifinali playoff: «È stata una partita bellissima – prosegue Baldini - siamo capaci di risorgere sempre. Anche sotto di due gol ho sempre pensato che avremmo passato il turno. Mantenevo questa serenità perché la sconfitta che stava maturando mi sembrava una punizione troppo severa e non meritavamo di uscire». In semifinale ci sarà il Var, strumento che l’allenatore toscano avrebbe voluto anche in occasione di questa sfida contro la compagine guidata da Volpe: «C’è stato un rigore dubbio, un gol dubbio non convalidato e un palo. Il Var è uno strumento giusto che deve premiare chi è meritevole».

E a proposito di premi, la rete siglata all’83’ da Fella con un’acrobazia in area di rigore propiziata da una respinta di un difensore dopo un’iniziativa di Soleri va vista come un riconoscimento ai sacrifici di un giocatore che sotto la gestione Baldini non ha avuto grandi opportunità per mettersi in mostra: «Questo gol è importantissimo dopo i sacrifici che ho fatto e le difficoltà che ho avuto. Io ci sono e sono sempre a disposizione. Spero di potere dare il mio contributo». Con il biglietto in tasca per le semifinali i rosanero adesso possono proiettarsi verso orizzonti di gloria: «Speriamo di andare avanti e potere chiudere in bellezza. Questa squadra ha fame e lotta con fiducia ed un entusiasmo importante. Sullo 0-2 eravamo rammaricati ma in tanati avevamo la voglia di recuperare il risultato. Barbera tutto esaurito? Questo pubblico è un’emozione unica, ho avuto la possibilità di giocare in casa e quel boato dopo la mia rete è stata un’emozione fantastica».