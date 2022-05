La regola del due dà lustro al profilo vincente del Palermo formato trasferta. Dopo sei gare esterne consecutive nelle quali la squadra ha viaggiato al ritmo di due gol a partita, la storia si è ripetuta a Chiavari dove davanti a oltre 1200 tifosi rosanero (circa il doppio della media stagionale registrata in questa stagione nell’impianto ligure) provenienti da diverse parti d’Italia e anche d’Europa, la compagine di Baldini si è imposta 2-1 contro la Virtus Entella nell’andata del secondo turno nazionale dei playoff. Si è sviluppato lo stesso copione del match vinto lo scorso 8 maggio a Trieste. Con i rosanero in vantaggio di due reti - a segno nelle battute iniziali del secondo tempo Luperini con un colpo di testa su un calcio d’angolo e Brunori , che ha trasformato un rigore da lui stesso procurato - ma che dopo i due gol hanno staccato il piede dall’acceleratore consentendo ai padroni di casa di rientrare in partita al 68’ con Mercai. Alla luce di quanto vissuto giovedì scorso al Barbera contro la Triestina, ciò costringe i rosa a tenere le antenne dritte in vista della gara di ritorno.

«Dobbiamo giocare sabato come se avessimo perso - ha sottolineato nel post-gara il tecnico Baldini pur sapendo che il Palermo avrà il vantaggio di giocare con due risultati su tre a disposizione e potrà anche perdere con un gol di scarto - Abbiamo visto che la Triestina ci ha fatto penare e non possiamo permetterci di scendere in campo per gestire o per fare calcoli anche perché la gente, e a questo proposito sono convinto che sabato ci sarà il pienone, merita di provare grosse emozioni attraverso la nostra prestazione». Il tecnico è fiducioso: «Non mi fa paura niente (forse l’unico vero brivido è stato il malore di un tifoso rosa sugli spalti durante il secondo tempo anche se tutto sembra tornato poi alla normalità, ndr) e non sono preoccupato perché non vedo nulla di negativo a prescindere dal risultato. Dovrei essere preoccupato se ci fossero persone pigre e invece i ragazzi, che stanno facendo cose straordinarie, ogni giorno si applicano con grande professionalità e hanno ormai imparato a trovare gli spunti necessari per migliorare le loro prestazioni. Trend in trasferta? C’è grande autostima - ha confermato l’allenatore toscano commentando il quarto successo esterno di fila conquistato sul campo di una squadra che in casa aveva ottenuto nove vittorie e un pareggio nelle precedenti dieci sfide casalinghe - siamo contenti e soddisfatti del risultato ma dobbiamo restare sul pezzo e giocare anche sabato come abbiamo fatto oggi all’andata».

Sulla stessa lunghezza d’onda il bomber Brunori, autore del momentaneo 2-0 contro la squadra nella quale ha giocato in B nella scorsa stagione: «Siamo venuti qui a giocarcela con le nostre idee e dovremo fare la stessa cosa al ritorno - ha dichiarato l’attaccante italo-brasiliano salito a quota 26 reti stagionali - Giocare sabato pensando di avere il vantaggio del risultato acquisito sarebbe un grave errore. Dobbiamo scendere in campo concentrati creando le premesse necessarie per conquistare davanti al nostro pubblico un grande risultato». Sotto gli occhi dell’ex Roma e Real Madrid Cassano presente in tribuna, il numero 9 rosanero si è sbloccato dopo un digiuno di due gare: «Onestamente non ho sentito la pressione di questo piccolo digiuno. Se il Palermo vince e io non segno mi sta bene e sarei molto contento se questo dovesse accadere ancora pur di ottenere la promozione».