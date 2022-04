Un boato ha squarciato la notte dei residenti in via Serradifalco a Palermo. In seguito al fragore qualcuno si è affacciato alla finestra e ha notato la vetrata della gioielleria Cordaro spaccata e una vettura che si allontanava.

Così è scattato l'allarme e la telefonata al numero di emergenza (112). Adesso, sono in corso le indagini dei carabinieri per accertare se, dopo avere divelto la vetrina, i ladri siano riusciti a portare via oggetti preziosi. Nel 2019 un altro furto era stato commesso nella stessa gioielleria. In quella occasione, i ladri erano riusciti a scardinare una porta secondaria e portare via oggetti preziosi.