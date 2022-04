Terzo posto. Questo il verdetto sancito dall’ultima gara della regular season e in vista dei play off per il Palermo. In virtù della sconfitta dell’Avellino a Foggia, ai rosanero (in vantaggio nei confronti diretti con gli irpini) sarebbe bastato anche un pareggio a Bari e invece la compagine di Baldini, che partirà dal primo turno della fase nazionale , ha fatto in pieno il proprio dovere portando imponendosi per 2-0 allo stadio San Nicola . I rosa hanno indossato i panni del guastafeste in uno stadio con oltre 25mila spettatori in festa per la promozione dei “galletti” e in campo hanno dimostrato che questo vestito era adatto alla propria taglia. Cucito su misura per una squadra in salute e in fiducia dopo tre successi di fila e otto risultati utili consecutivi.

L’ex di turno Floriano al 25’ del primo tempo con un bel tiro al volo sugli sviluppi di una punizione e Brunori su rigore (25 i gol realizzati dall’italo-brasiliano) i marcatori di una partita nella quale la fame del Palermo ha fatto la differenza al cospetto di un Bari intenzionato a fare bella figura davanti ai propri tifosi ma, anche inconsciamente, già sazio per l’obiettivo raggiunto in precedenza. «Abbiamo affrontato un’ottima squadra e sono sicuro che perdere davanti a 25mila tifosi non è gradevole - ha sottolineato il tecnico Silvio Baldini - Al di là dei tre punti, comunque importanti, la cosa che mi ha fatto più piacere è vedere che chi è subentrato non lo ha fatto solo come comparsa ma è entrato in campo con la voglia di difendere il 2-0, attaccando. Con la voglia di dimostrare di essere un giocatore importante e utile alla causa rosanero». I segnali in vista dei playoff sono incoraggianti: «Adesso siamo una squadra matura e anche i tre pareggi di fila di qualche settimana fa ci sono serviti per crescere. Nello spogliatoio ho detto che oggi abbiamo assistito ad una bella festa sugli spalti per una squadra che ha stravinto e meritato la promozione ma ho detto ai giocatori che la prossima festa deve essere la nostra. Chi vorrei evitare ai playoff? Io voglio solo arrivare in finale e adesso ci prepareremo molto bene per i playoff. Essere arrivati terzi ed esserci qualificati per la fase nazionale è il traguardo che questa squadra meritava».

Andare in B tramite i playoff? Anche Andrea Accardi ci crede: «Un sogno che renderebbe tutti felici. Sono sicuro che li prepareremo nei minimi dettagli e con grande concentrazione. A molti di noi brucia ancora il modo in cui siamo usciti nella scorsa stagione e vogliamo rifarci - conclude - sapendo che affronteremo squadre toste».