In un incidente avvenuto questa mattina, tra le 4 e le 5, lungo l'autostrada Palermo-Catania nei pressi dello svincolo di Altavilla Milicia (nel Palermitano), è morta una ragazza di 25 anni che viaggiava su una Toyota Yaris insieme alla cugina 17enne. Stando a quanto ricostruito finora, per cause che sono ancora in fase di accertamento, l'auto sarebbe finita contro il guardrail, cappottando più volte.

La vittima è Noemi Ficara, originaria del capoluogo ma residente a Termini Imerese. Per lei non c'è stato nulla da fare perché è morta sul colpo. La cugina, invece, è stata trasportata a bordo di un'ambulanza del 118 all'ospedale Civico di Palermo dove è arrivata in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Gli agenti della Polstrada, intervenuti insieme ai vigili del fuoco, stanno compiendo i rilievi del caso. La salma della 25enne si trova nel cimitero di Altavilla Milicia dove si sta recando il medico legale.