La presentazione del programma di governo era prevista per oggi, nella sede della storica ditta di targhe Volpes, trasformata per l'occasione in sede del comitato elettorale di quello che per 40 anni è stato un dipendente dell'azienda, Gaetano Cammarata, 62 anni, pronto a essere l'undicesimo candidato a sindaco di Palermo. Candidato al di là dei partiti, come lui stesso si definisce, pur non nascondendo simpatie destrorse sui suoi profili social, Cammarata dovrebbe guidare il movimento Per Palermo 1 di noi.