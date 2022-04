Un campo di tiro a volo nel territorio di Corleone dove si potrà praticare il compak sporting, un percorso-caccia con sei macchine lancia piattelli multidirezionali, secondo il regolamento della Federazione Italiana Tiro a Volo (Fitav). A realizzarlo, in contrada Ponte Aranci , dove prima c'era una discarica, sarà la ditta Gom Edilgeneral srl, con sede a Favara, in provincia di Agrigento, che si è aggiudicata la gara d'appalto con un ribasso del 29,797 per cento rispetto all' importo di 263.997 euro e avrà 180 giorni di tempo per completare l'opera.

«Anche la terza delle quattro opere di impianti sportivi progettate dall'Ufficio tecnico comunale, servizio lavori pubblici, guidato dall'ingegnere Massimo Grizzaffi, prende il via - si legge in una nota stampa a firma del sindaco Nicolò Nicolosi e dell'assessore ai Lavori pubblici Salvatore Schillaci -. Si realizzerà un impianto sportivo unico nell'intera zona atteso da tanti appassionati che amano questa disciplina sportiva e che per praticarla oggi sono costretti a percorrere molti chilometri. A breve potranno farlo a Corleone».

Per la sua posizione e la conformità orografica, il sito si presta alla realizzazione dell’opera. L'intervento consentirà di dotare il territorio di un nuovo impianto sportivo specifico, ma anche di recuperare dal punto di vista ambientale un'area dismessa e assolutamente abbandonata, che potrà essere utilizzata anche durante le ore serali.