«No fly eye zone». La scritta rossa realizzata con una bomboletta spray imbratta la cartellonistica del parco delle Madonie. La realizzazione di un osservatorio astronomico all'interno del parco pare non piacere a tutti. «Condanniamo con fermezza questi gravi atti vandalici che danneggiano il nostro parco - ha detto il presidente del Parco delle Madonie Angelo Merlino -. Da sempre siamo stati aperti al dialogo e al confronto con le associazioni, con i movimenti e con tutti i cittadini. La tutela del territorio è la nostra missione primaria: nulla che possa turbare l'habitat e il paesaggio del nostro Parco sarà mai tollerato». L'Ente, tramite Merlino, sta provvedendo a sporgere querela contro ignoti. Atti del genere, ha commentato il presidente, «precludono un sereno dialogo e danneggiano entrambe le posizioni sull'argomento in questione - ha concluso Merlino - Non possiamo dialogare con i vandali che, oltre ad aver commesso un grave reato, chiudono le porte al confronto democratico».