«La destra è in balia di imbarazzanti bramosie di potere. Il tutti contro tutti è emblematico: pensano di utilizzare Palermo come merce di scambio per definire assetti o spartirsi poltrone: non sprechiamo questo vantaggio, non si perda tempo». L'attuale assessore alla Mobilità della giunta composta da Leoluca Orlando lancia un appello a Franco Miceli. L'ex presidente dell'presidente dell'Ordine degli architetti con una lunga esperienza nel Psi è stato designato candidato sindaco del centrosinistra a cui il primo cittadino uscente - giunto al numero massimo di mandati - ha ceduto il testimone per guidare la coalizione.

Nel centrodestra sembrano ancora molte le posizioni da definire. Se da un lato Davide Faraone e Francesco Scoma hanno fatto un passo indietro per fare quadrato attorno ad altri nomi, dall'altro ci sono l'autonomista Toto Lentini e Carolina Varchi - quest'ultima sostenuta da Fratelli d'Italia - che al momento non intendono fare un passo per lasciare campo ai più quotati Roberto Lagalla o Francesco Cascio. «Non sprechiamo questo vantaggio - dice Catania, che rappresenta Sinistra ecologista - Miceli definisca nel più breve tempo possibile il programma, le liste, la squadra di governo e i candidati alla presidenza delle circoscrizioni - conclude Catania - Abbiamo la necessità di produrre una accelerazione al fine di dimostrare che, contrariamente alla frammentazione della destra, la nostra coalizione è unita ed ha un'idea convincente di governo per il futuro di Palermo».