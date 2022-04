«Vogliamo ridurre al minimo il rischio di un’altra estate di roghi nelle aree interne, dando risorse ai Comuni per la manutenzione dei boschi, la vigilanza, gli interventi di prevenzione e di pronto intervento e costituendo sei nuovi presidi dei Vigili del Fuoco in altrettante località strategiche per il contrasto agli incendi». Così la ministra per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna , spiega l’operazione estate sicura che destina 20 milioni di euro al potenziamento delle strutture dei pompieri in sei Regioni e 40 milioni ai Comuni di tutte le 72 aree interne, che riceveranno in media 550mila euro ciascuna e potranno così finanziare progetti per vasche di rifornimento idrico , vie di accesso e tracciati spartifuoco, attività di pulizia e manutenzione delle aree periurbane, aree di atterraggio degli elisoccorsi .

«Troppe volte abbiamo visto vigili del fuoco e volontari lottare quasi a mani nude contro il fuoco – continua Carfagna – per difendere le abitazioni, gli allevamenti e i campi. Ora ci sono i mezzi sia per rafforzare la prevenzione sia per aumentare la rapidità degli interventi e quindi limitare il pericolo di roghi di larga portata». I sei nuovi presidi saranno finanziati con risorse tra i 3 e i 4 milioni di euro circa. Sorgeranno a Montereale (L’Aquila); Viggianello (Potenza); Santo Stefano in Aspromonte (Reggio Calabria); Roscigno (Salerno); Villagrande (Nuoro) e Montemaggiore Belsito (Palermo). Entro giugno si procederà ad opere che garantiscano l’operatività estiva, poi i progetti verranno maggiormente strutturati.