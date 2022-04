Un 20enne palermitano è stato arrestato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio . Il giovane è stato individuato dalla polizia, dopo che le indagini erano partite in seguito all'arrivo in un ospedale della città di un ragazzo con una ferita alla testa . Agli agenti la madre di quest'ultimo ha dichiarato di essere stato aggredito da un coetaneo in via Messina Marine .

I fatti sono accaduti nella notte tra venerdì e sabato, intorno alle 2.30, in prima battuta nel quartiere Borgo Vecchio. A scontrarsi sono stati due gruppi di giovani. È bastato un battibecco per fare innalzare la tensione. Un'ora dopo, le due fazioni si sono affrontate in via Messina Marine, dove il confronto si è trasformato in una rissa.

Oltre all'arrestato, che è stato trasferito nel carcere Pagliarelli, la polizia ha individuato e denunciato buona parte dei partecipanti allo scontro.