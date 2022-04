«Sindaco infame per te solo lame» . La scritta, con la vernice di colore blu, è comparsa su una cabina Enel di Petralia Soprana , in provincia di Palermo. Il messaggio si direbbe rivolto a Pietro Macaluso , primo cittadino della cittadina. L'immobile si trova alle porte del paese per chi arriva dal bivio Madonnuzza. A Petralia Soprana, quest'anno si terranno le elezioni comunali per il rinnovo della giunta e del consiglio .

«Esprimo al sindaco solidarietà piena per questo atto indegno e lesivo nei suoi confronti condannando ogni forma di intolleranza e di violenza sempre - dichiara in una nota il presidente del Consiglio comunale Leo Agnello - Ho messo all'ordine del giorno della conferenza dei capigruppo di domani giorno la proposta di un documento di solidarietà di tutto il Consiglio, sottolineando che il folle gesto non rappresenta e non rappresenterà mai nessuna forma di vivere la comunità e la vita sociale».