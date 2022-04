Rapina alla filiale Credem di corso Vittorio Emanuele a Terrasini , in provincia di Palermo. Tre persone si sono introdotte nella banca con il volto coperto dalla mascherina e hanno minacciato clienti e dipendenti, portando via il denaro contenuto nella cassa. I rapinatori hanno legato i presenti con delle fascette di plastica .

Rapina alla filiale Credem di corso Vittorio Emanuele a Terrasini, in provincia di Palermo. Tre persone si sono introdotte nella banca con il volto coperto dalla mascherina e hanno minacciato clienti e dipendenti, portando via il denaro contenuto nella cassa. I rapinatori hanno legato i presenti con delle fascette di plastica.

A darne la notizia è la Federazione autonoma bancari italiani (Fabi). «Purtroppo i rapinatori sono sempre all’opera - ha dichiarato Gabriele Urzì, segretario provinciale Fabi Palermo e responsabile salute e sicurezza Fabi Palermo - e solo per una fortunata combinazione non ci sono state conseguenze gravi. Occorre investire massicciamente in sicurezza, dotare le filiali più esposte o logisticamente o per livelli di business di guardiania armata e dotarsi di tutti gli accorgimenti più sofisticati atti a prevenire le rapine per evitare che accadano fatti come quelli registrati oggi».

«Peraltro - continua Urzì - l'attuale pandemia, che impone l’ingresso con le mascherine, facilita l’operato dei malintenzionati che si avvantaggiano dei volti travisati. Ma questo purtroppo tanti responsabili della sicurezza delle banche lo sottovalutano».