Raffiche di vento arrivate a soffiare fino a 80 chilometri orari che hanno causato crolli e pericoli in una serata di primavera. Questo quanto successo nel Palermitano, dove era stata annunciata l'allerta di colore giallo da parte della Protezione civile, proprio in previsione delle condizioni avverse condizioni meteo. Nella tarda serata il vento ha flagellato il capoluogo siciliano. Tra i danni ingenti ci sono quelli che ha subito una palazzina, fortunatamente disabitata in via Leonardo Ximenes, nel quartiere Borgo Vecchio. Il cedimento non ha causato feriti e vittime. Attimi di vero e proprio panico si sono registrati all'aeroporto Falcone Borsellino dove il vento a oltre 64 nodi ha sfondato una porta a vetri e le pareti in cartongesso. Tutto è successo attorno alle 22,30. Una volta attivate le misure di emergenza, l'aeroporto è stato chiuso fino alle 1,45 e poi è tornato operativo.

Cinque voli in arrivo sono stati dirottati verso gli aeroporti di Catania e Lamezia. Otto quelli cancellati. I passeggeri in sala, in attesa dell'imbarco, sono stati fatti evacuare attraverso il varco staff. Non ci sono stati feriti. «Il personale dell'aeroporto ha dato assistenza», dicono dalla Gesap, società che gestisce lo scalo. Le compagnie hanno previsto per i passeggeri il trasferimento in hotel. Sull'autostrada Palermo Catania sono crollati tre alberi, uno dei quali è finito sulla corsia del raccordo della A19, tra lo svincolo Palermo Giafar e Villabate, in direzione Catania. Il grosso albero ha ostruito tutta la sede stradale, impedendo il passaggio ai mezzi che hanno dovuto invertire il senso sei marcia e rientrare in città. La Protezione civile regionale ha diffuso un avviso per rischio meteo-idrogeologico e idraulico. Prevista nell'area occidentale della Sicilia allerta gialla e condi-meteo avverse, con il "persistere di venti da forti a burrasca, con raffiche fino a burrasca forte, dai quadranti meridionali. Possibilità di mareggiate lungo le coste esposte.