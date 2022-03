Multe ai locali della movida a Palermo . La polizia municipale ha compiuto diversi sopralluoghi nel corso del fine settimana, riscontrando diverse irregolarità. In un pub di via Monteleone , il titolare è stato sanzionato per un totale di 666 euro, poiché due ragazzi di età inferiore ai 16 anni stavano bevendo alcolici seduti al tavolo. In un locale di via Carducci , per lo stesso motivo, sono stati elevati tre verbali da 333,33 euro. In via Calderai , invece, la multa è scattata per il mancato rispetto del divieto di vendere alcolici oltre la mezzanotte . In questo caso il verbale ha superato l'importo di seimila euro.

Multe ai locali della movida a Palermo. La polizia municipale ha compiuto diversi sopralluoghi nel corso del fine settimana, riscontrando diverse irregolarità. In un pub di via Monteleone, il titolare è stato sanzionato per un totale di 666 euro, poiché due ragazzi di età inferiore ai 16 anni stavano bevendo alcolici seduti al tavolo. In un locale di via Carducci, per lo stesso motivo, sono stati elevati tre verbali da 333,33 euro. In via Calderai, invece, la multa è scattata per il mancato rispetto del divieto di vendere alcolici oltre la mezzanotte. In questo caso il verbale ha superato l'importo di seimila euro.

Denuncia per occupazione di suolo pubblico e deturpazione di cose di interesse storico, infine, per un pub situato in largo Cavalieri di Malta. Il titolare aveva esteso i tavolini e gli arredi del proprio locale su una superficie di 120 metri quadrati senza avere alcuna autorizzazione. Dai controlli è emerso che era anche sprovvisto della Scia sanitaria esterna e delle autorizzazioni in materia di sicurezza alimentare e sull'uso di apparecchiature musicali. Oltre a una lunga serie di verbali, il locale verrà chiuso per cinque giorni.