Nuova misura cautelare per l'infermiera palermitana accusata di falso ideologico e peculato, per avere soltanto simulato l'inoculazione del vaccino anti-Covid . Si tratta di uno sviluppo dell'indagine che, a gennaio, aveva portato la donna già ai domiciliari . In quel caso erano stati accertati due falsi vaccini. In precedenza, a dicembre, tre soggetti - tutti impegnati nell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo - erano stati fermati con l'accusa di corruzione, peculato e falso.

Nuova misura cautelare per l'infermiera palermitana accusata di falso ideologico e peculato, per avere soltanto simulato l'inoculazione del vaccino anti-Covid. Si tratta di uno sviluppo dell'indagine che, a gennaio, aveva portato la donna già ai domiciliari. In quel caso erano stati accertati due falsi vaccini. In precedenza, a dicembre, tre soggetti - tutti impegnati nell'hub vaccinale Fiera del Mediterraneo - erano stati fermati con l'accusa di corruzione, peculato e falso.

Stavolta si è appurato, grazie anche alle immagini delle telecamere, che in altre due giornate lavorative, la donna, che è dipendente dell'ospedale Civico di Palermo, avrebbe finto di iniettare il vaccino. In totale sarebbero state 47 le inoculazioni simulate.

Il tutto sarebbe avvenuto all'insaputa degli utenti, a loro volta raggirati in quanto convinti di avere ricevuto davvero il vaccino. L'infermiera, invece, sarebbe stata solita sversare il contenuto delle fiale in una garza. Per la donna l'autorità giudiziaria ha disposto nuovamente i domiciliari.