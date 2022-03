«Ho avuto l’occasione di allenarmi per tanto tempo, so di che si parla e ci sono sempre stato». Fabrizio Ferrandelli ci prova per la terza volta. Ultimo in ordine di tempo ad avere ufficializzato la discesa in campo, il 42enne è l'unico che a una ventina di giorni dalla consegna delle firme raccolte e quindi dell'ufficializzazione delle liste sembra avere tutto pronto . Complice soprattutto la grande confusione che regna sovrana nelle coalizioni di centrodestra e centrosinistra, una con almeno quattro candidati di troppo, l'altra che ha un nome, ma ancora formalmente non ha in mano la sua disponibilità.

«Ho avuto l’occasione di allenarmi per tanto tempo, so di che si parla e ci sono sempre stato». Fabrizio Ferrandelli ci prova per la terza volta. Ultimo in ordine di tempo ad avere ufficializzato la discesa in campo, il 42enne è l'unico che a una ventina di giorni dalla consegna delle firme raccolte e quindi dell'ufficializzazione delle liste sembra avere tutto pronto. Complice soprattutto la grande confusione che regna sovrana nelle coalizioni di centrodestra e centrosinistra, una con almeno quattro candidati di troppo, l'altra che ha un nome, ma ancora formalmente non ha in mano la sua disponibilità.

«Per loro non è una battaglia di governo ma di posizionamento - dice Ferrandelli a MeridioNews - perché nel trovare l’equilibrio per la città cercano di trovare quello per le Regionali. E questo le persone lo capiscono. Girando per i quartieri mi accorgo che le persone hanno consapevolezza di tutto. Voglio presentare un progetto credibile con persone credibili, non sono alla ricerca spasmodica di una coalizione. Oggi i cittadini che andranno a votare lo faranno sulla base dell’offerta politica. Con la pandemia la gente si è anche emancipata e non credo che ci saranno campioni di preferenze di bottega».

Ferrandelli si presenta alla corsa alla poltrona più in vista di palazzo delle Aquile sostenuto da +Europa e da Avanti, il movimento di Carlo Calenda. «Sono il più esperto tra i giovani - continua - In questi mesi, da novembre a oggi ho lanciato l'iniziativa Tu Splendi per trovare idee e forze nuove su Palermo. Proviamo a ragionare un po’ su quelli che sono i problemi della città, proviamo a trovare delle risposte e poi troviamo un nome. Ho il vantaggio di non dovere inventare nulla, ho un programma, un progetto, conosco le persone, perché non ho mai lasciato la città e non devo iniziare tutto da capo. Continuerò con la comunicazione con i gruppi di interesse della città e con una campagna di prossimità girando per i quartieri, per i mercati, è l’unico modo che conosco».

In attesa della risposta di Franco Miceli, a cui il centrosinistra vuole affidare le chiavi della coalizione, Ferrandelli dovrà vedersela di sicuro con almeno uno tra Roberto Lagalla, Francesco Cascio, Francesco Scoma, Totò Lentini e Carolina Varchi, i nomi del centrodestra. «Nomi specchio delle difficoltà dei gruppi dirigenti di rinnovarsi da anni. Se non lavori sulle nuove generazioni, come puoi pensare che l'offerta politica sia diversa?», conclude.