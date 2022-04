Incidente sul lavoro a Borgetto , nel Palermitano. Un operaio di 52 anni è stato travolto da un carico pesante . L'uomo, di origine romena, ma da tempo residente in Sicilia, è stato trasportato d'urgenza prima all'ospedale Civico di Partinico e poi all' ospedale Villa Sofia di Palermo .

Stando a quanto ricostruito finora, l'operaio era impegnato nelle operazioni di trasporto di alcune pedane di imballaggi di carta, pesanti diverse decine di chili, quando per cause che ancora sono in corso di accertamento, una di queste gli è caduta addosso e lo ha schiacciato. L'uomo è stato tirato fuori e subito caricato su un'ambulanza per essere trasportato in codice rosso in ospedale.

Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Partinico e della stazione di Borgetto. Sono intervenuti anche i tecnici dello Spresal, il servizio di prevenzione e sicurezza sugli ambienti di lavoro che ha compiti specifici di interventi di prevenzione, vigilanza e controllo nei luoghi di lavoro. Sono stati effettuati i rilievi e dai primi riscontri l'operaio risultava regolarmente assunto dalla ditta. In corso ulteriori accertamenti.