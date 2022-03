È il solito discorso del bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto. L'immagine proiettata attraverso la seconda prospettiva è più nitida rispetto alla prima opzione osservando il pareggio per 2-2 rimediato dal Palermo sul campo del Potenza nel match valido per la trentatreesima giornata del girone C. Il pari dei rosa sa più di occasione sprecata in relazione agli scenari di classifica in chiave playoff ma sul piatto della bilancia bisogna anche mettere la positività di un punto ottenuto in rimonta (ed è la terza di fila da parte della compagine siciliana dopo le gare contro Avellino e Fidelis Andria nelle quali la squadra era andata sotto di un gol) da un gruppo che fino a quasi dieci minuti dalla fine perdeva 2-0 alla luce dei gol realizzati da Romero al 28' del primo tempo e Cuppone (bel tiro a giro di destro da posizione defilata) nella ripresa. Le reti di Soleri (destro sul secondo palo) e di Brunori su un rigore procurato da Soleri che ha confermato la propria capacità di incidere partendo dalla panchina hanno consentito agli uomini di Baldini di uscire dallo stadio Viviani con un punto. Potenzialmente utile per il morale, per il modo in cui è maturato, ma che per il tecnico fa solo rima con rammarico per ciò che poteva essere e non è stato.

«Negli ultimi venti minuti - ha sottolineato l'allenatore toscano, unico rappresentante rosanero a presentarsi davanti ai microfoni nel post-partita - abbiamo fatto tre gol considerando anche quello annullato a Brunori per un fuorigioco che ancora non ho rivisto. Abbiamo fatto in venti minuti quello che avremmo dovuto fare nella porzione di gara precedente - ha aggiunto - Non è possibile aspettare sempre qualcosa o un episodio per reagire e mettere in campo le cose che voglio e che prepariamo in allenamento». Baldini, deluso dall'atteggiamento di molti giocatori, manda messaggi chiari senza peli sulla lingua: «Sul 2-0 per loro ho pensato di prendere un taxi e andarmene - ha ammesso - ma me lo sentivo che oggi non avremmo perso. Qui non c’è un problema tattico o di moduli, la questione riguarda solo l'atteggiamento e la mentalità di chi dovrebbe fare certe cose e invece non le fa». Il mirino è puntato in particolare sui giovani: «Vedo troppa superficialità, ci sono ragazzi che mettono musi lunghi perché si sentono penalizzati e questo non deve accadere perché nel Palermo non ci sono titolari o riserve. L'esempio da prendere è Accardi - ha detto il tecnico -, che anche se non gioca dal primo minuto si sente titolare perché sa cosa significa indossare la maglia del Palermo. Mettere questa casacca non vuol dire solo vestire il rosa e il nero ma portare in campo, con il cuore e la passione, la cultura della propria città. Io, anche non sono nato qui, mi sento un palermitano a tutti gli effetti per il rispetto che porto verso questa città e so cosa significa rappresentare la città con questi colori addosso. Diversi giocatori non lo hanno capito e mi dispiace soprattutto dopo il messaggio che ho trasmesso loro martedì, giorno in cui ho fatto vedere la foto di mia figlia. È una ragazza disabile. Ho detto ai miei giocatori che io la vedo bellissima nonostante la disabilità e vedo loro con gli stessi occhi con i quali guardo lei perché considero il Palermo una famiglia. Nella quale bisogna dirsi tutto».

Tre cambi effettuati dopo l’intervallo dimostrano che le risposte di alcuni giocatori non hanno convinto affatto il tecnico toscano: «L’unico che non mi è piaciuto, e l’ho detto al diretto interessato, è Felici. Gli ho chiesto quanti tiri avesse fatto, quanti cross e quanti passaggi. A Foggia ha fatto l’esterno, oggi non era né carne né pesce ma, in generale, ciò che fa la differenza è la mentalità e qui molti non hanno ancora capito che per andare in B e regalare una grande soddisfazione ai tifosi bisogna mettere qualcosa in più. Cosa non voglio più vedere da domani? Basta musi lunghi, farò mettere un drone durante gli allenamenti per monitorare le reazioni e gli atteggiamenti dei giocatori in campo. Come mai i nostri avversari alla prima occasione ci fanno gol? È ciò che ho fatto presente anche alla squadra consapevole del fatto, e questo mi amareggia ancora di più, che noi abbiamo sempre diverse occasioni per segnare».