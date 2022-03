Iniziative della polizia in collaborazione con la diocesi di Cefalù per la promozione dell'utilizzo dell' app Youpol , che consente di segnalare in maniera tempestiva reati come il bullismo, lo spaccio di droga o casi di maltrattamenti in famiglia.

Gli incontri si stanno svolgendo nel territorio delle Madonie e l'obiettivo è quello di rendere gli utenti consapevoli della possibilità di contribuire a monitorare il controllo. Con l'app Youpol è possibile segnalare la presenza di persone sospette, ma anche fornire informazioni - come il numero di targa - di soggetti che potrebbero essere coinvolti nella commissioni di reati, come per esempio gli incendi boschivi. Un problema quest'ultimo che, con l'avvicinarsi della stagione calda, riguarda da vicino i territori che fanno parte del Parco delle Madonie.