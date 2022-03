Svolta nelle indagini sulla morte di Carlo Domenico La Duca , agricoltore di Termini Imerese scomparso il 31 gennaio 2019. I carabinieri hanno arrestato un 57enne di Palermo e una 36enne . I due sono rispettivamente amico e moglie della vittima. Per la procura del capoluogo, avrebbero attirato La Duca in un terreno di proprietà del 57enne e qui lo avrebbero ucciso per poi spostare la sua autovettura a 12 chilometri di distanza con il chiaro obiettivo di depistare le future indagini. Gli inquirenti contestano anche il reato di soppressione di cadavere .

Svolta nelle indagini sulla morte di Carlo Domenico La Duca, agricoltore di Termini Imerese scomparso il 31 gennaio 2019. I carabinieri hanno arrestato un 57enne di Palermo e una 36enne. I due sono rispettivamente amico e moglie della vittima. Per la procura del capoluogo, avrebbero attirato La Duca in un terreno di proprietà del 57enne e qui lo avrebbero ucciso per poi spostare la sua autovettura a 12 chilometri di distanza con il chiaro obiettivo di depistare le future indagini. Gli inquirenti contestano anche il reato di soppressione di cadavere.

All'origine del delitto ci sarebbe la relazione che da anni i due arrestati intrattenevano. Gli investigatori hanno raccolto elementi indiziari tramite intercettazioni, analisi dei tabulati telefonici e visione delle immagini registrate da impianti di videosorveglianza. A fronte del materiale raccolto, per gli inquirenti gli alibi della coppia non reggerebbero più. Ciò ha portato il gip del tribunale a disporre la misura cautelare sia per l'uomo che per la donna.