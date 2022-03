Capita nelle giornate storte anche di perdere. Ed è il motivo per cui il Palermo può guardare pure il bicchiere mezzo pieno in merito al pareggio casalingo per 1-1 rimediato al Barbera contro la Fidelis Andria penultima in classifica nel match valido per la 32esima giornata del girone C. La conquista di un punto sa comunque di magra consolazione per i rosanero consapevoli di avere sprecato una ghiotta chance nella lotta per un posto al sole in chiave playoff pur avendo avuto l’abilità con un gol di testa di Luperini all'85' sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dal subentrato Felici di riprendere per i capelli una partita che sembrava segnata dopo il vantaggio degli ospiti. La firma è al 17’ dell’ attaccante Messina , schierato al posto di Lorenzo Sorrentino escluso in extremis dalla formazione titolare avendo il green pass scaduto ed essendo sprovvisto della versione aggiornata della certificazione verde necessaria per essere regolarmente in campo.

Capita nelle giornate storte anche di perdere. Ed è il motivo per cui il Palermo può guardare pure il bicchiere mezzo pieno in merito al pareggio casalingo per 1-1 rimediato al Barbera contro la Fidelis Andria penultima in classifica nel match valido per la 32esima giornata del girone C. La conquista di un punto sa comunque di magra consolazione per i rosanero consapevoli di avere sprecato una ghiotta chance nella lotta per un posto al sole in chiave playoff pur avendo avuto l’abilità con un gol di testa di Luperini all'85' sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto dal subentrato Felici di riprendere per i capelli una partita che sembrava segnata dopo il vantaggio degli ospiti. La firma è al 17’ dell’attaccante Messina, schierato al posto di Lorenzo Sorrentino escluso in extremis dalla formazione titolare avendo il green pass scaduto ed essendo sprovvisto della versione aggiornata della certificazione verde necessaria per essere regolarmente in campo.

In ogni caso, l’intensità con la quale il Palermo è riuscito a trovare nel finale la soluzione per ristabilire la parità non cancella le perplessità suscitate da una prestazione deludente, una prova macchiata da diversi errori tecnici (pesa il calcio di rigore fallito nel secondo tempo da Floriano che si è fatto ipnotizzare dal portiere) e, per certi versi, spiazzante da parte di un gruppo che dopo il successo esterno contro l’Avellino avrebbe potuto e dovuto sfruttare meglio l’onda emotiva alimentata da una situazione favorevole. Propiziata, dal punto di vista ambientale, dalla presenza sugli spalti di oltre 11mila spettatori (record di presenze stagionali al Barbera, complice ovviamente l’iniziativa dei biglietti a un euro in tutti i settori) animati dalla voglia di supportare gli uomini di Baldini e proiettarli verso orizzonti di gloria: «Questo è il pareggio del pubblico - ha ribadito più volte il tecnico rosanero nel post-partita - senza il supporto di tutta questa gente, che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine senza mai fischiare o contestare, noi questa gara non l’avremmo mai pareggiata. Avremmo potuto giocarla per altre due ore o anche dei giorni ma non ne saremmo venuti a capo. E proprio perché in altre condizioni sono sicuro che avremmo perso la gara, dico che dobbiamo essere soddisfatti per questo punto».

Le parole di Baldini trasudano l’amarezza di chi sa di avere comunque sciupato una buonissima occasione: «Ho cambiato gli interpreti in difesa ma, secondo me, i problemi oggi si sono verificati in attacco. Non abbiamo dato profondità alle nostre azioni e non siamo riusciti a giocare tra le linee, cosa che invece in altre circostanze avevamo sfruttato con efficacia. E a questo proposito - aggiunge - vi dico che dopo venti minuti avrei dovuto sostituire Brunori per il modo in cui stava interpretando la gara ma non l’ho fatto perché altrimenti sarei stato io il protagonista togliendo un giocatore che ha segnato 17 gol e deludendo la gente accorsa allo stadio per ammirare anche le sue giocate. È un giocatore di un’altra categoria, sa cosa deve fare e proprio per questa ragione mi sarei aspettato da lui delle giocate e dei movimenti diversi». La critica costruttiva all’attaccante italo-brasiliano, che in termini realizzativi interrompe una serie di otto gare di fila, è lo spunto che l’allenatore toscano prende per bacchettare il collettivo: «Le cose ci riescono se le facciamo con semplicità e con ordine. Oggi abbiamo avuto poche idee e sono convinto che se avessimo perso ad Avellino avremmo vinto la gara di oggi perché in campo avremmo messo quella rabbia necessaria per conquistare l’intera posta in palio».

È stato un Palermo con poca fame? Il centrocampista Luperini, autore dell’1-1, fa altre valutazioni: «Ce l’abbiamo messa tutta, come facciamo sempre peraltro, ma purtroppo non siamo riusciti a vincere. Dovevamo segnare prima ma alla fine, nell’ambito di una gara che avremmo potuto anche perdere, quello ottenuto è un punto d’oro. È un pareggio che portiamo a casa pur avendo il grande rammarico di non avere vinto davanti a un pubblico straordinario. Ci tenevamo tanto a regalare la gioia dei tre punti ai nostri tifosi e purtroppo non ci siamo riusciti. Speriamo che ci sia un’altra opportunità per non deluderli. Il mio gol? Sono contento perché è una rete che è servita. È una gratificazione doppia».