L'albero è stato sradicato ed è rimasta soltanto la buca che ha finito per causare una brutta caduta. È quanto capitato a Michelangelo Ferrara, 52enne che a MeridioNews ha raccontato la disavventura capitatagli ieri, intorno alle 21, a Palermo. L'uomo stava camminando sul marciapiede in via Raffaele Paolucci, nel quartiere Pallavicino, quando è caduto. Sul marciapiede, non illuminato, è rimasto un quadrato di terra scoperto che provoca un dislivello. «Probabilmente prima c'era un albero, ma adesso lo hanno tolto - afferma Ferrara - È rimasto uno spazio vuoto che non ho visto».