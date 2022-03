È indagato per aver preso parte a una rapina a mano armata insieme ad altre due persone in corso di identificazione. La misura cautelare in carcere è scattata per un 18enne che la notte dello scorso 13 novembre ha rapinato coi due complici la gelateria Anni 20 di Bagheria, in provincia di Palermo. La disposizione è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari dopo l'attività investigativa dei carabinieri. Il giovane, nonostante la giovane età, annovera ha già alle spalle dei precedenti.

In particolare, i tre sono entrati all'interno dell'attività con il volto travisato e armati, colpendo alla testa la cassiera con il calcio di una pistola. Successivamente hanno asportato l'incasso, che ammontava a circa mille euro. Poi sono scappati a bordo di un'auto rubata.