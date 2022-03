Meglio tardi che mai. Dopo una striscia di cinque sconfitte e due pareggi dall’ultimo successo esterno datato 7 novembre, il Palermo era chiamato a dare un segnale forte anche in trasferta. E come punto di svolta i rosanero hanno scelto un’affermazione di prestigio maturata in rimonta (2-1) sul campo di una diretta concorrente come l’Avellino , giustiziere dei siciliani nella passata stagione ai playoff. Imponendosi al Partenio, valorizzando peraltro una prestazione all’insegna dell’ordine e dell’applicazione dopo il momentaneo vantaggio dei padroni di casa con un diagonale di Matera, gli uomini di Baldini si sono portati in classifica a una sola lunghezza dagli irpini. Un ottimo passo in avanti in vista dei play off.

In grande spolvero ancora una volta Matteo Brunori. A segno per l’ottava gara di fila, è entrato nella storia del Palermo con un tiro al volo rasoterra su un calcio d’angolo battuto da Dall’Oglio che è valso il momentaneo pareggio. Brunori, nel secondo tempo, è stato protagonista anche con un assist in occasione del definitivo 2-1 realizzato da Valente con un sinistro sotto la traversa. «Segna e fa segnare, a Brunori bisogna solo dirgli bravo e applaudirlo - ha sottolineato nel post-gara il tecnico Silvio Baldini - l’auspicio è che questa vittoria ci possa dare quel qualcosa che ci mancava ma questo lo verificheremo mercoledì in casa contro l’Andria». L’allenatore toscano incassa con grande piacere i tre punti, ma non è soddisfatto al cento per cento: «Sono ovviamente contento di questo successo ma bisogna anche vedere come arrivano le vittorie. Abbiamo disputato una buonissima gara per un’ora, non abbiamo sofferto se consideriamo che il nostro portiere non ha dovuto compiere interventi di rilievo - ha detto Baldini - Poi però abbiamo un po’ amministrato e questo ammetto che non mi è piaciuto molto. A costo di correre qualche rischio io preferisco sempre una squadra propositiva e proiettata sempre per fare gol. Il nostro obiettivo? Vedremo mercoledì se avremo la capacità di sfruttare bene l’entusiasmo alimentato dalla vittoria odierna. Dobbiamo dare continuità ai risultati e poi si vedrà».

A centrocampo, al fianco di De Rose, ha agito dal primo minuto Dall’Oglio: «Siamo felicissimi per questa vittoria e per avere regalato una gioia ai nostri tifosi. Onestamente io non mi sono mai preoccupato più di tanto della differenza di rendimento tra casa e trasferta - ha detto il centrocampista rosanero - perché anche lontano dalle mura amiche abbiamo fatto ottime prestazioni come ad esempio contro la Virtus Francavilla. Per alcune coincidenze non abbiamo raccolto in trasferta ciò che abbiamo seminato. Serie B? Certo che ci crediamo anche perché la dirigenza ha allestito un organico per il salto di categoria. L’obiettivo è quello di arrivare ai playoff in una posizione favorevole. Ricetta vincente? Stare sereni e seguire le indicazioni che ci dà il mister. A titolo personale - ha aggiunto Dall'Oglio - non mi sento ancora al top dopo la ginocchiata al quadricipite presa a Catanzaro, ma continuerò a dare il massimo in allenamento».