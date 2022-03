Il presidente dell’Ordine dei farmacisti di Palermo, Mario Bilardo, e il presidente della cooperativa Giorgio La Pira, Gianfranco Marotta , questa mattina in via Paolo Balsamo hanno consegnato allo spedizioniere che svolge il servizio con la Romania i primi 150 chili di farmaci destinati al popolo ucraino, donati direttamente dai farmacisti di Palermo e provincia su iniziativa di Federfarma Palermo e Ordine dei farmacisti di Palerm o , in collaborazione con la cooperativa Giorgio La Pira e con il Rotary e-club Colonne d’Ercole. I farmaci saranno consegnati all’associazione Ucraini in Romania, alla presenza di due soci palermitani del Colonne d’Ercole che vivono in Romania.

I farmaci per l’infanzia saranno utilizzati nelle zone di confine per i profughi ospitati nei centri di accoglienza e nelle case famiglia, quelli per adulti saranno consegnati al confine alla Croce rossa ucraina per i feriti e gli ammalati. Un prossimo carico con altri farmaci donati dai farmacisti palermitani sarà spedito domenica prossima, un terzo contenente i farmaci donati dai cittadini partirà a fine mese.