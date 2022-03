Una donna è caduta dentro una tomba gentilizia al cimitero dei Rotoli a Palermo. Un volo di circa sette metri all'interno del loculo dentro cui la donna è sprofondata. Mentre stava pulendo la sepoltura e cambiando i fiori, la donna ha messo il piede sulla lapide in marmo che è andata in frantumi facendola cadere.

Una donna è caduta dentro una tomba gentilizia al cimitero dei Rotoli a Palermo. Un volo di circa sette metri all'interno del loculo dentro cui la donna è sprofondata. Mentre stava pulendo la sepoltura e cambiando i fiori, la donna ha messo il piede sulla lapide in marmo che è andata in frantumi facendola cadere.

Al camposanto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno soccorso la donna e poi gli operatori sanitari del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso di Villa Sofia. A dicembre per proteggere le sepolture dai cinghiali, erano arrivate delle grandi gabbie in cui richiudere gli animali. Una soluzione provvisoria a uno dei molti problemi che interessano la struttura dove, da tempo, un migliaio di bare è in attesa di essere sepolto e dove restano accatastate in vari depositi per mancanza di loculi.