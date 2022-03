Omicidio a colpi di arma da fuoco a Palermo in via Matera nel quartiere di Brancaccio , dove un uomo di 46 anni, Natale Caravello , è stato trovato da alcuni passanti accasciato a terra, ormai privo di vita, accanto al suo motorino. Sul posto è intervenuta la Squadra mobile, che indaga sull'accaduto. La prima ipotesi è che quello che all'inizio sembra va essere un malore o un incidente stradale, sia stata in realtà una vera e propria esecuzione .

Caravello, era molto conosciuto nel quartiere, a giudicare anche dalle scene di disperazione tra gli abitanti della zona, accorsi numerosi sul luogo del delitto, dove la polizia scientifica sta effettuando i rilievi di rito e dove sarebbero stati trovati almeno tre bossoli. L'uomo pare fosse noto alle forze dell'ordine, per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio. Al momento, per l’omicidio è esclusa la pista mafiosa.

In via Matera sono arrivati subito anche i parenti, con la madre della vittima che è stata colta da malore ed è stata soccorsa dagli operatori del 118.