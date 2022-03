Un incidente mortale si è verificato questa mattina, intorno alle 6.30, in viale Europa a Villabate , in provincia di Palermo. A perdere la vita è stato il 39enne palermitano Salvatore Scirè che era alla guida di una Volkswagen Golf che procedeva in direzione di Misilmeri .

Per cause che sono ancora in fase di accertamento, il guidatore avrebbe perso il controllo del mezzo che si è andato a schiantare contro alcuni veicoli parcheggiati lungo la strada finendo la sua corsa contro il muro di un'attività commerciale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118 che però non hanno potuto prestare aiuto al 39enne. Stando a quanto ricostruito finora, sull'asfalto non ci sarebbero segni di frenata. Sull'episodio stanno indagando gli agenti della polizia municipale di Villabate.