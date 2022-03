Il Palermo cala il tris e mostra di sé il profilo migliore. Quello casalingo, un'immagine diversa dal volto che esibisce in trasferta. Al Barbera i rosanero difficilmente falliscono i loro esami e lo hanno confermato battendo 3-0 il fanalino di coda Vibonese nel match valido per la trentesima giornata. Tutte nel secondo tempo le reti dell’incontro: a segno Valente , abile a superare il portiere su un cross di Giron dall’out sinistro, Brunori (che in virtù di questa rete eguaglia il record di Sukru del 1950/51 in relazione alle marcature per sette giornate consecutive e autore del suo sedicesimo gol in questo campionato) e Soleri , sempre letale in qualità di subentrato.

Soddisfatto il tecnico Silvio Baldini: «È vero che a tratti nel primo tempo non abbiamo mostrato la necessaria intensità ma è anche vero che abbiamo colpito dei legni e creato altre occasioni da rete - ha detto l'allenatore -. Il fatto che all’inizio avevamo difficoltà a sbloccare il match non mi ha sorpreso perché sapevo, e l’ho detto anche ai ragazzi, che avremmo incontrato questo tipo di squadra. Una Vibonese brava a chiudere gli spazi e a ripartire in contropiede. Siamo stati bravi a non avere frenesia consapevoli del fatto che in queste partite ci vuole pazienza. I cambi effettuati ad inizio ripresa? In questa squadra tutti devono sentirsi utili alla causa e non ci sono titolari o riserve. Effettuo i cambi anche perché tutti i giocatori presenti nella rosa devono rimanere concentrati e sempre sul pezzo». L'obiettivo, adesso, è porre fine all’altalena di risultati e svoltare anche in trasferta. La prossima è in programma ad Avellino: «Dovremo giocare al Partenio come se fossimo al Barbera ma sono tranquillo perché noi prepariamo tutte le partite allo stesso modo».

Gli fa eco il difensore Edoardo Lancini: «Abbiamo ormai la nomea di squadra casalinga ma vi posso assicurare che la preparazione delle gare è la stessa. Di recente abbiamo toppato solo la partita di Foggia ma in altre circostanze, come ad esempio a Francavilla Fontana e prima anche a Campobasso e a Catanzaro, abbiamo offerto una prestazione di livello. Purtroppo capita che alla prestazione non corrisponda il risultato e noi dobbiamo provare ad invertire questo trend. Match ad Avellino? Sarà una partita bella tosta contro una squadra che, per quanto riguarda la qualità dell’organico, a mio avviso non è inferiore al Bari. Andremo lì con la massima concentrazione e la voglia di portare punti a casa».