Per quattro locali di via Cassari, nel cuore della movida palermitana, è scattata la chiusura per irregolarità. Ad accertarle, ieri sera, è stata la polizia nell'ambito di controlli amministrativi. A partecipare alle attività sono stati anche il Nas dei carabinieri, la guardia di finanza e il personale dell'Asp.

Nei confronti degli esercizi di ristorazione e intrattenimento sono state elevate le sanzioni legate alla violazione delle misure anti-Covid. Nello specifico sono stati trovati dipendenti senza mascherina e clienti seduti al tavolo anche se sprovvisti di certificazione verde. In due locali, inoltre, sono stati trovati lavoratori in nero.

I controlli hanno riguardato anche i locali di piazza Magione, dove due esercizi sono stati sanzionati - per un totale di 25mila euro - in seguito all'accertamento di carenze in materia igienico-sanitaria, ma anche per il mancato possesso della Scia per la somministrazione di alimenti e bevande in ambienti esterni e occupazione abusiva di suolo pubblico.