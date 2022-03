Verrà rinviato il processo a Matteo Salvini , fissato per domani a Palermo. Il leader della Lega è accusato di s equestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per aver negato lo sbarco a un gruppo di migranti soccorsi in mare dalla nave della ong spagnola Open Arms nell'agosto del 2019 . La prossima udienza dovrebbe svolgersi l'8 aprile . Il rinvio del processo è stato determinato da problemi di salute di uno dei componenti del collegio giudicante .

Il leader della Lega nonostante il rinvio dell'udienza oggi pomeriggio sarà comunque a Palermo. Alle 16 farà visita al cimitero dei Rotoli, insieme al consigliere comunale del Carroccio, Igor Gelarda, per discutere del piano che il partito intende portare avanti per il problema dell'emergenza sepolture. Attualmente nel cimitero vi sono quasi mille bare in deposito. Dopo la visita ai Rotoli Salvini prenderà parte ad un incontro privato, nel tardo pomeriggio, con esponenti della Lega regionale. Discuteranno del tema delle prossime elezioni amministrative e regionali in Sicilia.