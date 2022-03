Un'associazione criminale con l'obiettivo di frodare le compagnie di assicurazione denunciando falsi incidenti, tutti avvenuti in sella a biciclette, per un giro di affari superiore ad alcuni milioni di euro . Le frodi, consistite nel denunciare falsi incidenti stradali, sono state quasi tutte commesse con metodi cruenti con la frattura di gambe e braccia di quelle che avrebbero poi assunto il ruolo di vittime danneggiate. In altri casi, l'associazione ha acquisito, mediante raggiri o attraverso metodi estorsivi , pratiche riguardanti altri incidenti stradali con vittime con diverse fratture. Per la maggior parte dei sinistri individuati, le cui pratiche amministrative sono state seguite dal gruppo criminale, è stato rilevato che quasi tutte le vittime hanno denunciato di essere state investite mentre percorrevano vie cittadine in sella a biciclette. Per questi motivi la polizia ha eseguito a Palermo e nelle province di Novara, Torino, Vercelli, Milano e Varese, nei confronti di 31 persone , di cui otto risultate destinatarie del decreto di fermo e di sequestro preventivo emesso dalla procura di Palermo, 23 sono destinatari dell'Informazione di garanzia.

Sebbene le compagnie assicurative abbiano corrisposto, a titolo di risarcimento per le gravi lesioni patite dai denuncianti, complessivamente oltre due milioni di euro, gli agenti sono riusciti a bloccare la liquidazione di alcuni indennizzi riguardanti altri incidenti stradali che si assumono falsi, i cui importi richiesti alle compagnie risultavano superiori ad alcune centinaia di migliaia di euro. Soltanto per le pratiche risarcitorie individuate per i falsi sinistri stradali, che rappresentano una esigua parte dei numerosi sinistri organizzati e gestiti dall'associazione criminale (i cui capi sono i pregiudicati Vincenzo Maccarrone, Giuseppe Zizza e Matteo Corrao), il volume d'affari è stato molto rilevante, quasi due milioni di euro, in quanto sono stati liquidati dalle compagnie indennizzi pari a circa 704mila euro, riuscendo a bloccarne altri, nel frattempo richiesti, per un importo totale di oltre un milione di euro. Uno degli indagati (G.F.) avrebbe occultato i proventi illeciti, concorrendo alla intestazione fittizia di beni mobili a un familiare (G.F.), anch'egli indagato, che in realtà di fatto erano di proprietà di uno dei capi dell'organizzazione criminale. Le indagini hanno riguardato diversi sinistri stradali, denunciati a Palermo, in Piemonte e in Lombardia, da palermitani recatisi in quei luoghi, ufficialmente per cercare lavoro oppure in vacanza (G.P., G.B., L.C., L.P., S.C., A.M. F.G., M.S., R.S., G.A., E.P., A.G., P.H., F.L. V.A.).

Le indagini sono partite ad aprile 2020, quando P.S. (indagato), è stato trovato in possesso di una carta d'identità palesemente contraffatta appena utilizzata nel tentativo di aprire un conto corrente. Per poi scoprire che non era l'unico e che un altro soggetto stava procedendo alla stessa operazione ma con un documento autentico. Da quel momento le investigazioni sono proseguite con l'acquisizione di documenti e tramite intercettazioni. Sono state acquisite anche le dichiarazioni confessorie rese da due vittime di incidenti stradali, le quali hanno raccontato dell'organizzazione dei rispettivi falsi incidenti, delle fratture subite e degli importi liquidati dalle compagnie assicuratrici, che sono stati acquisiti quasi interamente dai promotori del sodalizio criminale.

Tra gli indagati figurano tre soggetti (M.G., N.R. e Z.A.) che avrebbero assunto il ruolo di prestanome per l'apertura di conti correnti, gestiti di fatto dai capi dell'organizzazione, sui quali sono confluiti cospicui indennizzi concessi alle vittime ma rimasti nell’esclusiva disponibilità dell'associazione criminale. Sarebbero stati i riciclatori o le stesse “vittime” prelevavano il denaro e lo consegnavano nelle mani dei capi. Il sodalizio si sarebbe avvalso dell’aiuto di alcuni pregiudicati presenti nel nord Italia (M.V., D.M., C.S., L.P., S.S., D.M.) i quali hanno fornito appoggio logistico e hanno partecipato ad alcuni dei falsi sinistri denunciati. Durante le indagini e specialmente durante l’attività d'intercettazione dei telefoni è stato rilevato che i tre capi dell'associazione criminale godevano di un tenore di vita estremamente dispendioso, dimostrando di avere notevoli disponibilità finanziarie. Sono stati così effettuati gli accertamenti patrimoniali individuando beni mobili e immobili, ritenuti di provenienza illecita, di cui gli indagati hanno avuto la disponibilità, disponendone la destinazione ad altri soggetti, mediante interposizione fittizia nella titolarità, che sono risultati essere alcuni familiari ma anche soggetti estranei ai loro nuclei. I patrimoni riconducibili agli indagati sono risultati, in valore, sproporzionati ai redditi dichiarati e alle attività lavorative svolte e probabile frutto dell'attività illecita. Per tali motivi è stato anche eseguito il contestuale decreto di sequestro preventivo di alcuni beni mobili e immobili nella disponibilità dei capi del sodalizio criminale.

È stato sequestrato un appartamento di centocinquanta metri quadrati, due magazzini, un Range Rover modello Evoque del 2019 e una Bmw X4 del 2019, una Fiat 500 del 2018, una Smart del 2017 un moticiclo Honda SH del 2019, un motociclo Honda 125 del 2020, una Piaggio Vespa 150 del 2016, una Mercedes Glc del 2018,un' Audi del 2017. Inoltre, 15 soggetti tra i 31 indagati sono stati segnalati al giudice competente in quanto percettori, direttamente o attraverso i loro familiari, del reddito di cittadinanza, per valutare l'interruzione dell'erogazione del beneficio. Al termine delle attività i soggetti sottoposti a fermo sono stati condotti presso le strutture carcerarie più vicine. È stata disposta la custodia cautelare in carcere per Maccarrone e Zizza; gli arresti domiciliari, invece, per Corrao. Per B.G. e C.S. è stato disposto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, mentre gli altri tre indagati sono stati rimessi in libertà.