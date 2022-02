Dopo la brutta sconfitta di Foggia il Palermo doveva dare un certo tipo di risposte e queste risposte sono arrivate. La veridicità della frase secondo cui la vittoria è la migliore medicina per guarire in seguito ad un pesante ko (come quello rimediato martedì in Puglia) è sancita dal modo in cui ha reagito la squadra. Una reazione veemente come dimostra il netto 5-0 con cui i rosanero si sono imposti sulla Turris allo stadio Renzo Barbera nel match valido per la ventottesima giornata del girone C. Un’affermazione così larga – dopo l’autogol di Sbraga che ha sbloccato il risultato sono andati a segno Floriano, Brunori, Luperini e Soleri - è anche frutto di una serie di combinazioni positive ma questo non toglie nulla ai meriti di un Palermo abile a creare le premesse necessarie per rendere in discesa una gara potenzialmente insidiosa e a far sì che le situazioni favorevoli girassero dalla propria parte. Sul piatto della bilancia ovviamente va messa anche la fragilità di un avversario in crisi di risultati (quinta sconfitta consecutiva) e condizionato oggi da pesanti assenze in difesa ma, pur non avendo la controprova, è molto probabile che anche la Turris brillante del girone d’andata oggi avrebbe fatto grande fatica contro una squadra come quella rosanero. Affamata di punti e scesa in campo con l’obiettivo di riprendere subito il proprio cammino dopo il passo falso rimediato martedì.

Dopo la brutta sconfitta di Foggia il Palermo doveva dare un certo tipo di risposte e queste risposte sono arrivate. La veridicità della frase secondo cui la vittoria è la migliore medicina per guarire in seguito ad un pesante ko (come quello rimediato martedì in Puglia) è sancita dal modo in cui ha reagito la squadra. Una reazione veemente come dimostra il netto 5-0 con cui i rosanero si sono imposti sulla Turris allo stadio Renzo Barbera nel match valido per la ventottesima giornata del girone C. Un’affermazione così larga – dopo l’autogol di Sbraga che ha sbloccato il risultato sono andati a segno Floriano, Brunori, Luperini e Soleri - è anche frutto di una serie di combinazioni positive ma questo non toglie nulla ai meriti di un Palermo abile a creare le premesse necessarie per rendere in discesa una gara potenzialmente insidiosa e a far sì che le situazioni favorevoli girassero dalla propria parte. Sul piatto della bilancia ovviamente va messa anche la fragilità di un avversario in crisi di risultati (quinta sconfitta consecutiva) e condizionato oggi da pesanti assenze in difesa ma, pur non avendo la controprova, è molto probabile che anche la Turris brillante del girone d’andata oggi avrebbe fatto grande fatica contro una squadra come quella rosanero. Affamata di punti e scesa in campo con l’obiettivo di riprendere subito il proprio cammino dopo il passo falso rimediato martedì.

«C’è ancora rammarico per il modo in cui abbiamo perso a Foggia e per l’epilogo di una partita nella quale a mio avviso non c’era una differenza di tre gol tra noi e loro – ha spiegato il tecnico Silvio Baldini – il ko di Foggia comunque è stato archiviato e la squadra ha dato le risposte che tutti si aspettavano. Segnali importanti da parte di ragazzi per bene e di persone che ci tengono a fare bene il proprio lavoro». La Turris ha perso molto presto coordinate e punti di riferimento ma sono stati bravi i rosanero ad amplificare le difficoltà della formazione guidata da Bruno Caneo, giocatore rosanero all’inizio degli anni Ottanta: «Vedendola giocare dal vivo ho capito perché la Turris ha una buona classifica. Si esprimono bene, hanno idee e sono un avversario davvero ostico. Se non giochi con la giusta intensità contro squadre del genere difficilmente riesci e vincere e invece noi, con una pressione costante sul portatore di palla avversario, abbiamo avuto il merito di non farli respirare senza dare l’opportunità di accendere la lampadina». In casa, dove è imbattuto da 21 partite contando anche le gare ufficiali della scorsa stagione, il Palermo difficilmente sbaglia un colpo ma adesso la parola d’ordine è continuità: «A Francavilla ci aspetta una battaglia e una partita con grandi contenuti agonistici. In trasferta io vorrei vedere il Palermo che ho ammirato a Catanzaro. Un Palermo cortissimo e che ha fatto molto bene anche in fase di non possesso».

Anche Roberto Floriano, autore oggi del momentaneo 2-0 poco prima dell’intervallo con un tap-in a porta vuota al culmine di un’azione alimentata dallo stesso numero 7 e protagonista di una prova maiuscola, sa bene che per legittimare le proprie ambizioni la squadra deve invertire il trend fuori casa: «Dobbiamo dare continuità ai nostri risultati partendo dal presupposto che finora al Barbera abbiamo offerto quasi sempre grandi prestazioni. Per quanto riguarda il mio gol, ci tenevo tanto. Ci voleva e sono contento anche perché dopo la pesante sconfitta rimediata a Foggia dovevamo dare dei segnali e far vedere che ci siamo. Rivincita a titolo personale? Io sono sempre rimasto me stesso e sono andato avanti per la mia strada consapevole del fatto che ci tengo a dare sempre tutto. Sono sempre rimasto tranquillo sapendo di essere comunque utile al gruppo anche in relazione a certe dinamiche che magari non vedete o non volete vedere. All’inizio della stagione ho giocato, poi ad un certo punto sono rimasto spesso fuori ma, ripeto, io sono rimasto sempre me stesso e sono uno vero. Cosa che magari a qualcuno può dare fastidio. In ogni caso, ho la fiducia del mister e cerco sempre di ripagarla nel migliore dei modi». Da giocatore esperto l’esterno offensivo ha i titoli per indicare delle linee guida in ottica playoff: «Dobbiamo dare priorità alla prestazione e pensare innanzitutto a vincere i duelli individuali come ci chiede il mister. Sono questi gli strumenti per arrivare al risultato e potere puntare in alto».