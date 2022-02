Armi e droga nel quartiere Zen 2 di Palermo. La scoperta è stata fatta dai carabinieri che hanno arrestato due fratelli. Due le armi sequestrate, insieme con settecento grammi di sostanze stupefacenti. I due fratelli sono stati sorpresi a spacciare e sono stati arrestati in flagranza: al termine dell'udienza preliminare, per loro è scattato l'obbligo di firma.

In un successivo controllo, inoltre, i militari hanno fatto irruzione in un garage abusivo di via Marchese Pensabene: all'interno un fucile calibro 12 a canne mozze e una pistola con matricola abrasa calibro 40, oltre a 500 munizioni ne a 650 grammi tra marijuana e hashish. Le armi verranno inviate al Ris dei carabinieri di Messina per le analisi balistico-dattiloscopiche e per verificare se siano state usate. I controlli su strada nel quartiere, inoltre, anno portato a identificare 86 persone e a verifiche su 54 mezzi: elevate multe per violazioni al codice della strada per un importo totale di circa tremila euro.