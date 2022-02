Il Palermo cala il tris e guarda avanti con maggiore fiducia . Uno stato d’animo che gli ultimi pareggi per 2-2 contro Messina e Campobasso avevano un po’ ridimensionato e che adesso invece si può percepire grazie al successo casalingo per 3-1 ottenuto contro la Juve Stabia nella ventiseiesima giornata del girone C. La carte vincente rosanero ha certamente il volto di Brunori che grazie alla seconda doppietta di fila (l’attaccante di proprietà della Juventus, autore di cinque gol nelle ultime tre partite, è salito a quota 12 reti) ha spostato l’asse della gara dalla parte dei padroni di casa ma nell’ambito di un match condizionato da un arbitraggio cervellotico macchiato da diverse decisioni dubbie è il collettivo in questo caso a meritare il pollice in su.

Il Palermo cala il tris e guarda avanti con maggiore fiducia. Uno stato d’animo che gli ultimi pareggi per 2-2 contro Messina e Campobasso avevano un po’ ridimensionato e che adesso invece si può percepire grazie al successo casalingo per 3-1 ottenuto contro la Juve Stabia nella ventiseiesima giornata del girone C. La carte vincente rosanero ha certamente il volto di Brunori che grazie alla seconda doppietta di fila (l’attaccante di proprietà della Juventus, autore di cinque gol nelle ultime tre partite, è salito a quota 12 reti) ha spostato l’asse della gara dalla parte dei padroni di casa ma nell’ambito di un match condizionato da un arbitraggio cervellotico macchiato da diverse decisioni dubbie è il collettivo in questo caso a meritare il pollice in su.

La squadra, rimasta in dieci dal 33’ del primo tempo in seguito all’espulsione per somma di ammonizioni rimediata da Giron autore su punizione (con la complicità di una deviazione della barriera) del gol del momentaneo 2-0, non ha perso le coordinate e con una diversa disposizione tattica (prima 3-4-1-1 e poi 3-4-2 con l’ingresso di Soleri chiamato ad affiancare Brunori ha creato ugualmente le condizioni per la conquista di un successo utile in termini di classifica e nello stesso tempo anche da un punto di vista psicologico: «L’ho detto anche in occasione dei due pareggi di fila e lo ribadisco adesso dopo una vittoria. Una singola partita non permette di esprimere giudizi definitivi perché c’è tanto da lavoro da fare e la strada è ancora lunga – ha spiegato il tecnico Silvio Baldini nel post-gara – detto questo, devo fare i complimenti alla squadra per il modo in cui oggi ha interpretato due partite e non una partita: la prima in parità numerica e la seconda in inferiorità. Durante l’intervallo ho detto ai ragazzi che dovevamo affrontare il secondo tempo come se fossimo sullo 0-0 e le risposte sono state molto positive. Tutti i giocatori si sono sacrificati e hanno dato un grande contributo fornendo contestualmente delle risposte di un certo tipo dopo il 2-2 con il Messina e quello con il Campobasso in una gara da montagne russe in cui avevamo offerto una buona prestazione al netto di alcune situazioni negative». Inevitabile una menzione particolare per Brunori: «E’ un grande giocatore e sono sicuro che se darà continuità al lavoro quotidiano potrà fare una grande carriera. Direzione arbitrale? Facciamo una figura migliore se non diciamo niente».

Molto utile, in relazione agli equilibri tattici del suo scacchiere, anche il lavoro di Luperini nel ruolo di trequartista: «Gli faccio i complimenti perché ha recuperato una quantità notevole di palloni e perché ha fatto filtro aiutando De Rose». Parole che certamente aiuteranno il centrocampista toscano in termini di autostima: «Sono sereno e sono felice di giocare in qualsiasi posizione, anche da terzino – ha sottolineato – voi dite che siamo reduci da un filotto negativo e invece noi siamo soddisfatti di ciò che abbiamo fatto da un punto di vista della prestazione. Critiche? Per quanto riguarda le critiche a Pelagotti dico che Alberto è un grandissimo portiere e lo dice il suo curriculum. Per ciò che concerne i giudizi negativi nei miei confronti per me sono follia, perché io sono soddisfatto del mio rendimento, e in ogni caso io non mi faccio condizionare. Se mi criticate per me va bene lo stesso».