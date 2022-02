Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Difficile, analizzando il 2-2 rimediato dal Palermo fuori casa contro il Campobasso , far prevalere la prima prospettiva. Sotto di un gol i rosanero hanno rimesso in piedi la partita con un acuto di Brunori, autore di una doppietta e salito a quota 10 reti in questo campionato, ma l a reazione mostrata dalla squadra in questa circostanza non elimina il sapore di occasione sprecata. Sia perché bisogna vincere anche in trasferta se si vuole dare un impulso importante al proprio cammino, ma anche perché diverse compagini che precedono il Palermo hanno perso e i tre punti avrebbero consentito ai rosa di accorciare nei piani alti della classifica. Resta il fatto che, nell'ambito di una gara condizionata dal gol-non gol di Odjer nel secondo tempo convalidato inizialmente dall’arbitro tornato poi sui suoi passi in seguito a un confronto con uno dei due assistenti , gli uomini di Baldini (che avevano sbloccato il risultato nel primo tempo con un guizzo di Brunori) dopo essere stati sotto 2-1 – reti rossoblù di Emmausso e Pace con la complicità in questo caso del portiere Pelagotti - sono riusciti comunque a ristabilire la parità e mantenere l’imbattibilità sotto la gestione del successore di Filippi.

Bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Difficile, analizzando il 2-2 rimediato dal Palermo fuori casa contro il Campobasso, far prevalere la prima prospettiva. Sotto di un gol i rosanero hanno rimesso in piedi la partita con un acuto di Brunori, autore di una doppietta e salito a quota 10 reti in questo campionato, ma la reazione mostrata dalla squadra in questa circostanza non elimina il sapore di occasione sprecata. Sia perché bisogna vincere anche in trasferta se si vuole dare un impulso importante al proprio cammino, ma anche perché diverse compagini che precedono il Palermo hanno perso e i tre punti avrebbero consentito ai rosa di accorciare nei piani alti della classifica. Resta il fatto che, nell'ambito di una gara condizionata dal gol-non gol di Odjer nel secondo tempo convalidato inizialmente dall’arbitro tornato poi sui suoi passi in seguito a un confronto con uno dei due assistenti, gli uomini di Baldini (che avevano sbloccato il risultato nel primo tempo con un guizzo di Brunori) dopo essere stati sotto 2-1 – reti rossoblù di Emmausso e Pace con la complicità in questo caso del portiere Pelagotti - sono riusciti comunque a ristabilire la parità e mantenere l’imbattibilità sotto la gestione del successore di Filippi.

«Era impossibile credere di potere perdere questa partita – ha sottolineato il tecnico Silvio Baldini – la squadra ha disputato un’ottima gara e avrebbe meritato molto di più del pareggio. Devo dire, però, che in Lega Pro gli arbitri sono scarsi e quello di oggi è stato un arbitraggio scarso. Il direttore di gara ha dimostrato di non sapere il regolamento e deve essere sospeso». Il riferimento del tecnico rosanero è al gol fantasma annullato ad Odjer sugli sviluppi di una punizione dal limite calciata dal neo-entrato Silipo: «Lui aveva convalidato la rete e lo aveva fatto anche il guardalinee. E se va dal guardalinee poi non può dire "decido io". È un errore tecnico da parte di un arbitro scarso che, appunto, non conosce il regolamento. Io, in ogni caso, sono contento dei ragazzi che ho a disposizione e devo dire loro solo grazie per la disponibilità che mostrano sempre. Il mio obiettivo? È quello di vincere e di lasciare un'impronta. Non sono venuto qui a giocare un torneo di bocce tra pensionati. Voglio che a Palermo, città alla quale sono molto legato, riconoscano che sono un allenatore che ha lasciato qualcosa di importante».

Di obiettivi parla anche il difensore Michele Somma, oggi all'esordio stagionale dopo un lungo periodo trascorso dietro le quinte per essere rimasto, sotto la precedente gestione, fuori dal progetto tecnico dall'inizio di questo campionato. «Non mi va di parlare di ciò che è successo - dice Somma - Adesso la cosa più importante è che sono qui e che posso ripartire. Il mio obiettivo personale è quello di dare sempre il mio contributo nel momento in cui vengo chiamato in causa, quello della squadra è invece di pensare a se stessa e lavorare sui difetti oltre che sulle cose positive. Ho tantissima fiducia nello staff e nei compagni e sono sicuro che continuando in questo modo potremo toglierci delle soddisfazioni». Il centrale classe '95 non giocava dall'aprile 2021. «Sono stati mesi molto difficili - conclude Somma - Ho lavorato molto su me stesso con la consapevolezza che avrei potuto dare ancora un contributo e che la mia storia con il Palermo non era finita. E adesso sono contentissimo di essere tornato in campo con questa maglia».