Nel calcio conta moltissimo la testa. Guai, ad esempio, a pensare di avere vinto anche quando l’avversario è alle corde e la partita sembra ormai archiviata. Il modo in cui è maturato il pareggio per 2-2 allo stadio Renzo Barbera nel derby Palermo-Messina, preceduto da un minuto di raccoglimento in memoria dell’ex presidente rosanero Maurizio Zamparini, è una lezione da cui i rosanero devono trarre insegnamento. I padroni di casa, che avevano chiuso il primo tempo in vantaggio di due reti grazie ai gol realizzati da Brunori e Valente, nella ripresa sono rimasti spiazzati dall’atteggiamento dei peloritani che, anche in virtù di una diversa disposizione tattica (dal 5-3-1-1 iniziale ad un 4-2-3-1 speculare al modulo del Palermo) e di un triplo cambio effettuato dal tecnico Raciti subito dopo l’intervallo, sono riusciti nell’impresa di riprendere per i capelli una gara che sembrava ormai incanalata definitivamente sui binari rosanero.

«Dopo un primo tempo nel quale potevamo anche segnare più di due gol nulla lasciava pensare a ciò che poi è successo - ha ammesso il tecnico rosanero Baldini nel post-partita - sono soddisfatto della prima frazione di gioco nella quale ho visto dei movimenti giusti in fase offensiva. Poi all’inizio della ripresa c’è stato un episodio che ci ha sorpreso e questo non deve accadere. È proprio questo il problema su cui dovremo focalizzare l’attenzione: capire perché un singolo episodio, a loro favorevole, ci ha fatto perdere autostima e messo una pressione negativa a causa della quale non siamo più riusciti a fare quello che facevamo prima». Certamente una squadra che nutre determinate ambizioni nei piani alti della classifica non può gettare in questo modo una vittoria che sembrava acquisita: «È accaduto un episodio che ci ha messo in difficoltà ma non dobbiamo piangere. C’è solo da continuare a lavorare sapendo anche che se la squadra mostra le qualità evidenziate nel primo tempo, ovvero ampiezza, profondità e attacco degli spazi per avvicinarsi in un certo modo alla porta avversaria, può fare bene».

Trasudano rammarico anche le parole dell’esterno offensivo Nicola Valente, autore del momentaneo 2-0. «Neanche noi riusciamo a capire cosa sia accaduto considerando che nel primo tempo, che a mio avviso è stato mostruoso e nel quale potevamo fare anche tre o quattro gol, eravamo noi i padroni del campo. I dieci minuti di blackout all’inizio del secondo tempo ci devono fare riflettere e devono servirci da lezione perché una squadra come la nostra non può permettersi certi sbandamenti. Nello stesso tempo, però, è anche giusto non abbattersi e guardare avanti con fiducia cercando di prendere da questa partita gli aspetti positivi». Positività che ovviamente respira il Messina per il modo in cui ha ottenuto questo 2-2 grazie ai gol di Tiago Goncalves e Marginean. «Ho detto ai miei giocatori nell’intervallo che non potevamo concedere tutto senza rispondere - ha dichiarato il tecnico Ezio Raciti - ho chiesto di giocarsi la partita e di uscire dal campo alla fine dando tutto e senza avere alcun rimpianto. Con questo atteggiamento, in un secondo tempo in cui darei più meriti al Messina che demeriti al Palermo, siamo riusciti a ristabilire la parità».