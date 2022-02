L'autista di un furgone della Sodim srl sarebbe stato assalito vicino a un rivenditore di tabacchi, in via Luigi Enauidi, allo Zen, dove avrebbe sostato per scaricare la merce e, sotto la minaccia di una pistola, sarebbe stato depredato di 15 cartoni contenenti tabacchi, pari a un importo di circa 25mila euro. È accaduto il 24 settembre 2021. Da questo episodio è partita l'attività investigativa degli inquirenti. La Polizia di Stato ha tratto in arresto i tre indagati per rapina a mano armata perpetrata in danno dell'azienda che si occupa del trasporto e della consegna di tabacchi lavorati.