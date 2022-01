Una ragazzina di 15 anni è morta nel sonno in casa ieri pomeriggio mentre stava riposando. Sul cadavere dell'adolescente è stata disposta l'autopsia per stabilire le cause del decesso.

La ragazza residente nel quartiere Sperone frequentava in maniera irregolare l'istituto Giuseppe Di Vittorio. Il sacerdote della parrocchia di Santa Maria delle Grazie ha raccontato che per questo sarebbe stata inserita in un progetto sulla dispersione scolastica.

È stato lo stesso don Ugo Di Marzo a precisare che «la ragazzina era vaccinata da più di cinque mesi», per rispondere a quanti hanno cominciato a collegare la morte della 15enne con il fatto che ieri la parrocchia ha ospitato una tappa dell'hub vaccinale. «Vedremo cosa stabilirà l'autopsia», ha commentato il sacerdote.