Per sistemare lo stadio Renzo Barbera di Palermo, in vista del primo spareggio per i mondiali di calcio in Qatar, la Regione ha stanziato 380mila euro. La proposta, partita dall'assessore allo Sport Manlio Messina e dal vicepresidente Gaetano Armao, è stata approvata con una delibera dalla giunta Musumeci. Al Barbera i lavori sono già iniziati da qualche giorno e saranno eseguiti, nella formula della somma urgenza, sotto il coordinamento del Genio civile di Palermo.

Nello specifico 200mila euro serviranno per impermeabilizzare le coperture delle tribune, mentre 180mila verranno utilizzati per riqualificare gli spogliatoi. «L'attuale stato degli spogliatoi della struttura - si legge nella delibera - non è adeguato a ospitare eventi che vedono la partecipazione di atleti di rilevanza e fama mondiale, così come lo stato dell'impermealizzazione della copertura delle tribune e, pertanto, la società Palermo

Football Club S.p.A., per ovviare ad un eventuale ripensamento da parte della

Federazione, ha commissionato un progetto per adeguare i predetti spogliatoi agli standard richiesti, nonché per impermeabilizzare la copertura delle tribune».

Le somme messe a disposizione della struttura sportiva provengono dalla rinegoziazione dei contratti dei derivati confluiti nell'avanzo di amministrazione.