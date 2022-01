La nuova linfa , nel Palermo, arriva dai neo-acquisti Damiani e Felici. Sono stati i volti i nuovi di questa sessione invernale di mercato a dare un impulso importante alla compagine di Baldini lasciando il segno nel match casalingo vinto 2-0 contro il Monterosi Tuscia nella quinta giornata di ritorno del girone C. Ci voleva la verve della nuova gioventù in una squadra che deve ancora carburare e perfezionare determinati meccanismi sotto la gestione tecnici e proprio gli acuti intonati dalle due new-entry hanno consentito ai rosa di delineare nuovi scenari dopo un primo tempo sotto tono e incanalare definitivamente il match sui propri binari.

La nuova linfa, nel Palermo, arriva dai neo-acquisti Damiani e Felici. Sono stati i volti i nuovi di questa sessione invernale di mercato a dare un impulso importante alla compagine di Baldini lasciando il segno nel match casalingo vinto 2-0 contro il Monterosi Tuscia nella quinta giornata di ritorno del girone C. Ci voleva la verve della nuova gioventù in una squadra che deve ancora carburare e perfezionare determinati meccanismi sotto la gestione tecnici e proprio gli acuti intonati dalle due new-entry hanno consentito ai rosa di delineare nuovi scenari dopo un primo tempo sotto tono e incanalare definitivamente il match sui propri binari.

«Sono due giovani veterani - ha sottolineato il tecnico Silvio Baldini nel post-partita - hanno esperienza alle spalle e le gambe non tremano quando scendono in campo. Vanno fatti loro i complimenti per i gol ma anche loro devono migliorare». Entrambi i gol nella ripresa: il centrocampista ex Empoli ha sbloccato il risultato all’11’ con un esterno destro terminato all’angolo basso, l’esterno offensivo ha invece messo il punto esclamativo nel finale con una parabola arcuata da posizione defilata sulla quale nulla ha potuto l’estremo difensore avversario. «Sono contento per la vittoria ma consapevole anche che bisogna migliorare - ha dichiarato Baldini - la squadra, ad esempio, deve avere maggiore autostima e consapevolezza nei propri mezzi nel possesso palla. Migliorando questo aspetto possiamo fare cose buone anche perché i gol prima o poi arrivano. L’importante, in ogni caso, è che diamo l’anima in tutto ciò che facciamo e da questo punto di vista sono soddisfatto perché vedo un gruppo di giocatori che vuole dimostrare le proprie qualità e fare qualcosa di importante. Sensazioni per il mio ritorno al Barbera? Ho pensato a tante cose, sembrava qualcosa di surreale e invece è tutto vero. Voglio che la gente mi riconosca come uno del popolo, un tifoso che ha avuto l’opportunità di allenare la squadra della propria città».

Uno del popolo è anche il capitano De Rose: «Con Baldini è arrivata una nuova boccata d’aria - ha ammesso il centrocampista - Il suo curriculum non lo scopro certamente io. Ringrazio il mister precedente per il lavoro ma adesso c’è un altro allenatore che ci sta trasmettendo altre idee in relazione al modo di giocare. Baldini è molto preparato e noi non dobbiamo fare altro che seguire le sue indicazioni».