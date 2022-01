Ramona Guzzetta la conoscevano tutti a Valledolmo per «la sua generosità ». La 43enne volontaria della protezione civile , che prestava servizio nella Misericordia del paese del Palermitano, è morta mercoledì scorso all'ospedale Civico di Palermo per un'emorragia cerebrale. « Un affidabile punto di riferimento per tutti », è la descrizione che di lei hanno fatto i colleghi e gli amici. «Quella di dedicarsi al servizio degli altri per Ramona era una scelta di vita cui ha prestato fede sino all’ultimo - si legge in una nota diffusa dal dipartimento regionale della Protezione civile - donando i propri organi ».

Undici organi donati ad altrettante persone diverse. A ricevere l'utero è stata una donna siciliana di 33 anni dopo un trapianto a Catania, il secondo in assoluto in Italia. A eseguirlo sono state le equipe delle aziende ospedaliere Cannizzaro e Policlinico Rodolico-San Marco del capoluogo etneo, in collaborazione con la rete trapiantologica nazionale e regionale e con l’ospedale Civico di Palermo. «Questo intervento - ha dichiarato il coordinatore regionale del Centro regionale trapianti Giorgio Battaglia - è stato reso possibile grazie alla volontà della donatrice e all’impegno di tutta la rete trapianti. Un importante traguardo che permetterà a un’altra donna di rendere concreto il suo grande desiderio di maternità».